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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير «الشرقية إنبي» يكشف كواليس رحلته من إيسكو إلى النجمة اللبناني

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي الشرقية إنبي، عن كواليس عدد من الصفقات، كما تحدث عن إمكانيات مجموعة من لاعبي الفريق البترولي، مؤكدًا أن بعض العناصر قادرة على التألق خلال الموسم المقبل.

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «أقطاي عبد الله لعب 6 شهور فقط في إنبي، ثم انتقل إلى الأهلي».

وأضاف: «تعاقدنا مع أقطاي عبد الله من طنطا مقابل 4 ملايين جنيه، وقمنا ببيعه إلى الأهلي مقابل 30 مليون جنيه».

وتابع: «نور أشرف وشرقية وعمر العزب من اللاعبين الواعدين في إنبي، وانتظروهم الموسم المقبل».

وأوضح: «أحمد نادر حواش ومحمد حمدي عادوا إلى إنبي، وسيتألقون في الموسم المقبل».

وعن محمد حمدي، قال: «محمد حمدي لاعب كبير، ولم يحالفه التوفيق خلال فترة الإعارة لبيراميدز والزمالك».

وتحدث عن زياد كمال، قائلًا: «زياد كمال لاعب كبير، والضغط الجماهيري سبب عدم توفيقه مع نادي الزمالك».

وعن علي محمود، المنتقل إلى الأهلي، قال: «علي محمود سيتأقلم على أجواء الأهلي سريعًا، وسيتألق مع المارد الأحمر».

واختتم محمد إسماعيل حديثه بالحديث عن مصطفى شكشك، قائلًا: «مصطفى شكشك كان يستحق الانضمام إلى منتخب مصر».

وأضاف: «الأهلي طلب مصطفى شكشك قبل الرحيل إلى أهلي طرابلس الليبي».

وأتم: «مصطفى شكشك ظهير عصري، وإمكانياته تتفوق على محمد هاني، ولكنه يحتاج إلى الثقة».

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