قبل اتهام الشامبو.. هذه الأطعمة تسبب تساقط الشعر

يُعد تساقط الشعر من المشكلات التي قد ترتبط بعدد كبير من العوامل، بداية من العناية بالشعر وفروة الرأس، مرورًا بالعوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية، وصولًا إلى النظام الغذائي والعادات اليومية.

ولذلك، لا يكون الشامبو أو منتجات العناية بالشعر دائمًا هو السبب الوحيد وراء ضعف الشعر أو زيادة تساقطه، إذ إن بعض الأطعمة التي يتم تناولها بصورة متكررة أو بكميات كبيرة قد لا تكون الخيار الأفضل لصحة الشعر.



ويحتاج الشعر إلى نظام غذائي متوازن يوفر للجسم العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على قوة بصيلات الشعر ومظهره الصحي.



وفي المقابل، قد يؤدي الإفراط في تناول بعض الأطعمة الغنية بالسكريات أو الدهون غير الصحية أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة إلى التأثير سلبًا على صحة الجسم بشكل عام، وهو ما قد ينعكس على الشعر أيضًا.

وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة من الأطعمة التي أشار إليها موقع News Ukraine باعتبارها من الخيارات التي قد ترتبط بضعف الشعر وتساقطه عند الإفراط في تناولها، مع توضيح التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الأطعمة على الشعر وفروة الرأس.

الحلويات والسكريات وتأثيرها على الشعر

تأتي الحلويات في مقدمة الأطعمة التي تستحق الانتباه عند الحديث عن النظام الغذائي وصحة الشعر، خاصة أن الإفراط في تناول السكريات لا يرتبط فقط بزيادة الوزن، وإنما يمكن أن يؤثر في عدد من العمليات داخل الجسم.

وتشمل هذه المجموعة الكعك والحلوى والمشروبات الغازية المحلاة وغيرها من المنتجات التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة كمية الجلوكوز في الجسم، وهو ما قد يرتبط بعملية تعرف باسم التحلل السكري.

وبحسب التقرير المشار إليه، يمكن أن يرتبط الجلوكوز الزائد بالبروتينات، ومن بينها الكيراتين والكولاجين، وهما من البروتينات المهمة لبنية الشعر ومظهره وقد يؤدي ذلك إلى التأثير في خصائص الشعر الطبيعية، ليصبح أكثر هشاشة وأقل مرونة.

وتكمن المشكلة الأساسية هنا في الاعتماد المتكرر على الحلويات والمشروبات المحلاة باعتبارها جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي، بدلًا من تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

كما أن تقليل السكريات المضافة لا يعني بالضرورة الامتناع الكامل عن جميع مصادر الكربوهيدرات، وإنما يتعلق الأمر بالحد من الإفراط في تناول المنتجات الغنية بالسكر المضاف، مع التركيز بصورة أكبر على الأطعمة ذات القيمة الغذائية الأعلى.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى أن تساقط الشعر لا ينتج بالضرورة عن تناول نوع واحد من الطعام، وإنما قد يكون نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، ولذلك فإن تعديل النظام الغذائي يمثل أحد الجوانب التي يمكن الاهتمام بها ضمن نمط حياة صحي.

الوجبات السريعة والدهون غير الصحية

تعد الوجبات السريعة من الأطعمة التي ينبغي عدم الإفراط في تناولها، خاصة الأنواع التي تعتمد بصورة كبيرة على القلي والدهون.

وتشمل هذه المجموعة البطاطس المقلية والبرجر والمعجنات المقلية وغيرها من الوجبات التي قد تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون غير الصحية، وقد يؤدي الاعتماد المستمر على هذه الأطعمة إلى الإضرار بجودة النظام الغذائي بصورة عامة، خاصة عندما تحل محل الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية.



ويرتبط الشعر باحتياجات غذائية متعددة، إذ تحتاج بصيلات الشعر إلى الحصول على مجموعة من العناصر الغذائية للحفاظ على نموها ووظيفتها الطبيعية،ـ وبالتالي فإن الاعتماد على الوجبات السريعة بشكل متكرر قد يأتي على حساب الأطعمة الأكثر فائدة، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين.

كما أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والدهون غير الصحية قد يكون جزءًا من نمط غذائي غير متوازن، وهو ما يجعل تقليل هذه الأطعمة خطوة مهمة للحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب الاهتمام بصحة الشعر وفروة الرأس.

ولا يعني ذلك أن تناول وجبة سريعة من حين إلى آخر سيؤدي بشكل مباشر إلى تساقط الشعر، لكن المشكلة تكمن في الإفراط وتحول هذه الأطعمة إلى عنصر رئيسي في النظام الغذائي اليومي.

الوجبات الخفيفة المالحة

تشمل الوجبات الخفيفة المالحة عددًا من المنتجات التي يكثر تناولها بين الوجبات، ومن بينها رقائق البطاطس والمكسرات المملحة والأطعمة المعلبة واللحوم المدخنة.

وقد أشار التقرير إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن يرتبط بتأثيرات على توازن السوائل في الجسم، كما قد يؤثر في ترطيب الأنسجة والخلايا.

ويحتاج الشعر وفروة الرأس إلى مستوى مناسب من الترطيب للحفاظ على مظهر صحي، ولذلك فإن الإفراط في تناول الأطعمة المالحة ضمن نظام غذائي غير متوازن قد يترافق مع جفاف الشعر وفقدانه جزءًا من لمعانه ومرونته.

وقد يصبح الشعر في هذه الحالة أكثر قابلية للتكسر، خصوصًا أثناء التمشيط أو التعامل معه بعنف كما أشار التقرير إلى أن الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المالحة قد يرتبط بظهور قشرة الرأس الجافة والحكة في فروة الرأس لدى بعض الأشخاص.

ولهذا، فإن تقليل الأطعمة شديدة الملوحة يعد من الخطوات التي يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي أكثر توازنًا، مع الاعتماد على خيارات طبيعية أقل في محتواها من الملح.

المعجنات والكربوهيدرات المكررة

تأتي المعجنات والمنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر ضمن الأطعمة التي تستحق الانتباه أيضًا، خاصة عند تناولها بصورة متكررة وبكميات كبيرة.

وتشمل هذه المجموعة الخبز الأبيض، والمعجنات الحلوة، والمكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر، وغيرها من مصادر الكربوهيدرات المكررة.

وتؤثر الكربوهيدرات المكررة في الجسم بصورة مشابهة لبعض تأثيرات السكريات البسيطة، خاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة دون وجود توازن مناسب مع مصادر البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.



ويشير الخبراء إلى أهمية الاستبدال التدريجي للمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر ببدائل تعتمد على الحبوب الكاملة، إذ توفر هذه البدائل كميات أكبر من الألياف ومجموعة أوسع من العناصر الغذائية المفيدة.

ولا يتعلق الأمر بمنع الخبز أو المكرونة بشكل كامل، وإنما بالاهتمام بنوعية الكربوهيدرات التي تدخل في النظام الغذائي اليومي، وتحقيق قدر أكبر من التنوع والتوازن بين مختلف المجموعات الغذائية.

هل الطعام وحده يسبب تساقط الشعر؟

رغم أهمية النظام الغذائي، فإنه لا يمكن اعتبار نوع واحد من الأطعمة سببًا مباشرًا وحتميًا في حدوث تساقط الشعر لدى جميع الأشخاص فهناك عوامل أخرى عديدة قد تؤدي إلى زيادة التساقط أو ضعف الشعر، من بينها العوامل الوراثية، والتغيرات الهرمونية، وبعض المشكلات الصحية، والإجهاد، إلى جانب نقص بعض العناصر الغذائية.

ولهذا، فإن ظهور تساقط ملحوظ أو مستمر للشعر يستدعي الانتباه إلى الأسباب المحتملة بدلًا من تحميل الشامبو أو نوع معين من الطعام المسؤولية وحده.

كما أن تعديل النظام الغذائي يجب أن يكون جزءًا من نمط حياة متوازن، وليس الاعتماد على حذف مجموعة واحدة من الأطعمة باعتبارها السبب الوحيد للمشكلة.

كيف تحافظين على صحة شعرك من خلال الغذاء؟

يمكن دعم صحة الشعر من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن، مع تقليل الاعتماد على الحلويات والمشروبات المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة شديدة الملوحة والكربوهيدرات المكررة.

ويفضل التركيز على الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم، مع تنويع مصادر البروتين والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، بدلًا من الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

كما ينبغي الاهتمام بشرب كمية مناسبة من المياه والحفاظ على نمط غذائي منتظم، لأن صحة الشعر ترتبط بصورة عامة بالحالة الغذائية للجسم.

وفي المقابل، لا ينبغي اللجوء إلى حميات قاسية أو حذف مجموعات غذائية كاملة دون سبب، خاصة أن نقص السعرات أو العناصر الغذائية بصورة حادة قد يؤثر أيضًا في دورة نمو الشعر.

متى يحتاج تساقط الشعر إلى الاهتمام؟

إذا كان تساقط الشعر بسيطًا ومرتبطًا بصورة مؤقتة بعادات غذائية أو تغيرات في نمط الحياة، فقد يساعد تحسين النظام الغذائي والعناية بالشعر في دعم صحته، لكن استمرار التساقط أو زيادته بصورة واضحة يستوجب البحث عن السبب الحقيقي.

وتزداد أهمية تقييم الحالة عند وجود فراغات واضحة في فروة الرأس، أو ضعف شديد في الشعر، أو تغير مفاجئ في معدل التساقط، لأن هذه الحالات قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى تحتاج إلى تقييم متخصص.

وفي النهاية، لا يعني تناول الحلويات أو الوجبات السريعة أو الأطعمة المالحة أو المعجنات أن الشخص سيصاب حتمًا بتساقط الشعر، وإنما تكمن المشكلة الأساسية في الإفراط والاعتماد المتكرر على هذه الأطعمة على حساب نظام غذائي متوازن.

ويظل الاهتمام بنوعية الطعام جزءًا مهمًا من العناية بالصحة العامة، وقد ينعكس بصورة إيجابية على صحة الشعر وفروة الرأس، إلى جانب اختيار منتجات العناية المناسبة وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تلف الشعر.