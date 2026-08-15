الشاذلي: 25 عمرة مجانية خصصت للصحفيين وتم طرحها للقرعة العلنية خلال الفترة الماضية

رحب الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بالحضور المشاركين في احتفالية حلول شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف، مضيفا :"ما أعظمه من احتفال، وما أطيبها من مناسبة، أن نجتمع على المحبة والذكر والفرح بسيرة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف محمد السيد الشاذلي، خلال كلمة له في الاحتفالية التي تنظمها لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن اللجنة حرصت أن يكون الاحتفال بالمولد النبوى مختلفاً ومتميزاً، لا سيما وأن نعمة الاحتفاء بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تتجدد في قلوبنا حباً واقتداءً بسيرته العطرة التي ترسي قيم الرحمة، والمحبة، متابعا:" حرصنا على أن نشارك زملاءنا الصحفيين فرحتهم بهذه الأيام المباركة، ولذلك نظمنا اليوم قرعة علنية على عدد من العمرات المجانية للزملاء الصحفيين، والتي تأتى في إطار الاستراتيجية الجديدة للجنة والتي تهدف لخدمة أبناء المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين".

وأشار محمد السيد الشاذلي، الى أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في جلب العديد من الرعاة للحفلات التي تنظمها، ونجحت أيضا في طرح عدد 25 عمرة مجانية تم إجراء قرعات علنية عليهم خلال الفترة الماضية، دون تحمل ميزانية النقابة شيء، مؤكدا أن جميع الفاعليات والعمرات المجانية التي تنظمها لجنة الحج والعمرة لم تكلف ميزانية النقابة شيء .

واختتم محمد السيد الشاذلي كلمته قائلا :"إننا إذ نلتقي اليوم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعدكم بمواصلة العمل الجاد والمخلص لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا التي ترتقي بالمستوى الخدمي للصحفيين، متمنين لكل الفائزين في قرعة اليوم عمرة مقبولة وذنباً مغفوراً وعودةً سالمة، وراغبين في أن نلتقي دائماً على خير ومحبة في بيتنا الكبير نقابة الصحفيين، وكل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".