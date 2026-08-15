بين النوم المبكر والسهر على الهاتف .. زوجة وزير الخارجية الأمريكية تحرجه أمام الجمهور

كشفت جانيت دوسديبيس، زوجة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جانباً بعيداً عن الأضواء السياسية من حياتهما اليومية، خلال حديث تلفزيوني تناول عادات الزوجين داخل المنزل.

وخلال مشاركتها في «بودكاست كيتي ميلر»، تحدثت جانيت عن اختلاف واضح في نمط الحياة بينها وبين زوجها، موضحة أن روبيو يخلد إلى النوم في وقت مبكر، وتحديداً عند الثامنة مساءً، بينما تميل هي إلى السهر لساعات أطول.

وبنبرة مازحة، استغربت جانيت عادة زوجها قائلة: «من يفعل ذلك؟ من ينام عند الثامنة؟»، في إشارة إلى فارق التوقيت بينهما، وهو ما فتح الباب أمام روبيو للحديث بدوره عن تفاصيل طريفة من روتينهما اليومي.

وقال روبيو إن سهر زوجته لا يخلو من المواقف المزعجة بالنسبة إليه، إذ اعتاد أن تستخدم هاتفها لفترات طويلة وهي مستلقية إلى جواره في السرير. وأضاف أن أصوات مقاطع الفيديو التي تشاهدها جانيت قد تفاجئه أحياناً أثناء نومه، ما يدفعه إلى الاستيقاظ مذعوراً.

وفي المقابل، أوضح روبيو أن النوم المبكر جزء من روتينه اليومي، مشيراً إلى أنه يستيقظ في نحو الرابعة فجراً، وهو ما يتيح له بدء يومه في وقت مبكر ويمنحه، بحسب وصفه، قدراً أكبر من الإنتاجية.

وتحوّل الحديث العفوي للزوجين إلى مادة لاقت تفاعلاً بين متابعيهما، خصوصاً أن تفاصيل حياتهما الخاصة قدمت صورة مختلفة عن الشخصية السياسية المعروفة بروتينها الرسمي وظهورها المتكرر في الملفات الدبلوماسية.

ويرتبط روبيو وجانيت منذ عام 1998، ولديهما أربعة أبناء. وُلدت جانيت في فلوريدا عام 1973 لوالدين مهاجرين من كولومبيا، والتقت روبيو للمرة الأولى عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، قبل أن تتزوج به لاحقاً وتفضل، وفق ما ورد في المقابلة، الابتعاد نسبياً عن المشهد السياسي والأضواء الإعلامية.

