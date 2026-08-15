الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من بعد غد الاثنين

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من بعد غد، الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، قائلة: "إن البلاد سوف تشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة ليسود طقس مائل للحرارة ورطب في الصباح الباكر ليعتدل نهارا ويصبح حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة خلال ساعات الليل".

وأضافت “شاكر”، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، السبت، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المذكورة سوف تتراوح بين 34 و35 درجة، والمحسوسة بين 36 و37 درجة، فيما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، والمحسوسة من 34 إلى 35 درجة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد خلال الفترة المذكورة، أفادت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنها سوف تتراوح بين 36 و37 درجة، والمحسوسة بين 38 و39 درجة، فيما يكون لجنوب الصعيد النصيب الأعلى من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و42 درجة، والمحسوسة بين 41 و43 درجة.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانا، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة بعد غد، الاثنين، ما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن نشاط الرياح في بعض الأوقات يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترة المساء على معظم الأنحاء.