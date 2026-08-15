ضبط بائع أنابيب الهيليوم وتشميع محلات بيست فور يو بعد انفجار أرابيلا بلازا

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط بائع أنابيب الهيليوم التي استخدمت في واقعة الانفجار داخل أحد محال بيع الهدايا والألعاب بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، ويجري استجوابه للوقوف على مصدر تلك الأنابيب وكيفية وصولها إلى المحل.

كواليس الواقعة

كانت الواقعة قد أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، عقب انفجار أسطوانة هيليوم داخل المحل، ما أدى إلى نشوب حريق محدود، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات بواجهة عدد من المحال المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص موقع الحادث والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه.

تشميع المحلات

تم تشميع محلات بيست فور يو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات، ومعرفة كيفية دخول أسطوانات الهيليوم إلى المحل واستخدامها داخله.