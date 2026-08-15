التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة جينسليربيرليجي وفناربخشة بالدوري التركي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي جينسليربيرليجي وفناربخشة، بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب ملعب إريامان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

افتتح فناربخشة التسجيل عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة، بينما تعادل لـ جنتشلربيرليجي اللاعب فرانكو تونجيا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

تشكيل الفريقين

أعلن المديران الفنيان لفريقي جينسليربيرليجي وفناربخشة، عن تشكيل فريقيهما لمواجهتهما المرتقبة على ملعب ملعب إريامان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وجاء تشكيل جينسليربيرليجي كالتالي:

حراسة المرمى: عرفان مان إريبايات

خط الدفاع: بيريرا - جوتاس - ذان سوزوكي - دورسان

خط الوسط: ديابي - أولجان - كمالاوجلو

خط الهجوم: تراوري - كويتا - تونجيا

وجاء تشكيل فناربخشة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيتين

خط الدفاع: مولدر - سكرينيار - آكي - مركان

خط الوسط: يوكسك - جوندوزي - أيدين

خط الهجوم: أسينسيو - قهوجي - تاليسكا