الأهلي السعودي ينافس شتوتجارت وثنائي إنجليزي على جوهرة فنربخشة

دخل أحد أبرز مواهب فنربخشة دائرة اهتمام الأهلي السعودي، في ظل تحركات متزايدة من أندية مختلفة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما كشفه الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، فاللاعب المقصود هو الفرنسي صديقي شريف "19 عاما"، الذي يحظى أيضًا باهتمام شتوتجارت الألماني، بعدما سبق أن ارتبط اسمه بإيبسويتش تاون وكوفنتري سيتي الإنجليزيين.

وقال الصحفي التركي: "لقد قلت الشيء نفسه عندما انفردت بالخبر لأول مرة: بيعوا صديقي شريف دون تكبد أي خسارة مالية، بل إن بإمكانكم تحقيق أرباح من هذه الصفقة أيضا".

جوهرة فنربخشة

وتابع: "لقد انفردنا سابقا باهتمام إبسويتش تاون وكوفنتري باللاعب، وأضفت يومها معلومة أخرى عن وجود عرضين إضافيين؛ أحدهما من نادٍ سعودي والآخر من الدوري الألماني (البوندسليجا). وقد كشفنا قبل أيام أن النادي الألماني هو شتوتجارت، بينما الفريق الآخر هو الأهلي السعودي".

وأشار الصحفي التركي إلى أن التعديلات الأخيرة التي شهدتها لوائح تسجيل اللاعبين الأجانب والشبان في الدوري السعودي للمحترفين، جعلت من صديقي شريف بمثابة "الفتى الذهبي" والهدف الاستراتيجي الأول هناك؛ حيث تتيح القواعد الجديدة الاستفادة المباشرة من خدمات العناصر الشابة وتوزيعها بين الفريق الأول وفئات البراعم والشباب، وهو ما يُعزز من فرص اللاعب في خوض تجربة جديدة والبحث عن المساحة التي تضمن له المشاركة المنتظمة، وفق تعبيره.