إيرادات فيلم الجواهرجي تتجاوز 2.5 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري

حقق فيلم “الجواهرجي” بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، إيرادات بلغت 2 مليون و543 ألف جنيه في شباك التذاكر المصري يوم السبت الماضي.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "سيف"، الجواهرجي الشهير المعروف بعلاقاته النسائية المتعددة، الذي يجد نفسه في مأزق كبير بعد أن تضبطه زوجته "ياسمين" متلبسًا بالخيانة للمرة الألف تقريبًا، فتضعه أمام خيار وحيد لإنقاذ زواجهما، وهو “الخضوع لبرنامج علاج نفسي مكثف وغير تقليدي على يد مستشار متخصص في العلاقات الزوجية”.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وزكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.