أسطورة طرابزون يوجه رسالة قوية لـ محمد صلاح قبل انطلاق تجربته فى تركيا

أشاد ريها كابسال، نجم طرابزون سبور السابق، بالقدرات الفنية للنجم المصري محمد صلاح، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق التركي بعقد يمتد لمدة موسمين، مؤكدًا أن اللاعب قادر على تقديم أرقام مميزة في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

وقال كابسال في تصريحات تلفزيونية: «إذا لم يتعرض محمد صلاح للإصابات أو يتم إيقافه، فهو قادر بسهولة على تسجيل 15 هدفًا وتقديم 15 تمريرة حاسمة في الدوري التركي».

وأضاف نجم طرابزون سبور السابق أن صلاح يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله للتألق في الدوري التركي، رغم اختلاف طبيعة المنافسة عن الدوريات الأوروبية الكبرى التي اعتاد النجم المصري خوضها طوال السنوات الماضية.

وأوضح: «سنضع محمد صلاح تحت الاختبار في مباريات الديربي، وكذلك المواجهات الأوروبية، وهنا سوف يظهر معدنه الحقيقي».

وتأتي تصريحات كابسال في ظل حالة الترقب الكبيرة التي تحيط بظهور محمد صلاح الأول بقميص طرابزون سبور، بعدما أتم النادي التركي التعاقد معه في صفقة انتقال حر عقب نهاية مسيرته مع ليفربول.

ووقع صلاح عقدًا لمدة عامين مع طرابزون سبور، في صفقة تعد واحدة من أبرز الانتقالات في تاريخ الدوري التركي، وسط استقبال جماهيري ضخم للنجم المصري خلال مراسم تقديمه رسميًا.

ويستعد محمد صلاح لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، حيث يطمح إلى قيادة طرابزون سبور للمنافسة على الألقاب محليًا، إلى جانب الظهور القاري، في الوقت الذي تترقب فيه الجماهير التركية مواجهاته أمام كبار الدوري، وعلى رأسهم جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش.