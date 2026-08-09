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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 24 يسجل 523.25 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
علياء فوزى

شهدت أسواق الصاغة والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، استقراراً في مستويات أسعار الذهب بمختلف أعياره.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.


الأعلى والأقل قيمة في تداولات الذهب الإماراتي اليوم

تصدّر جرام الذهب عيار 24 قائمة الأغلى والأعلى قيمة بين الأعيار المتداولة في الأسواق الإماراتية، حيث سجل سعر بيعه 523.25 درهم إماراتي للجرام الواحد.

 وفي المقابل جاء جرام الذهب عيار 18 في أدنى المستويات السعرية للجرامات المسجلة اليوم، بلغ 398.25 درهم إماراتي.

تفاصيل أسعار أعيار الذهب بالدرهم الإماراتي

وجاءت  أسعار الأعيار والقطع الذهبية في التداولات المحلية على النحو التالي:

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 نحو 484.50 درهم إماراتي.

واستقر سعر عيار الذهب 21 –الأكثر إقبالاً وتداولاً- عند  464.50 درهم إماراتي.

وصل سعر بيع الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) إلى 3,716.00 درهم إماراتي.

أسعار الأونصة عالمياً ومحلياً 

وعلى صعيد التعاملات الكبيرة والأونصة الذهبية، سجلت الأونصة في السوق المحلي 16,275.00 درهم إماراتي.

 بينما بلغت قيمتها بالعملة الأمريكية 4,342.26 دولار أمريكي.

الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار

نصاب الزكاة للذهب

وفيما يتعلق بالحسابات الشرعية والتكافل الاجتماعي، بلغت قيمة نصاب الزكاة للذهب اليوم (والذي يُحسب بضرب 85 جراماً في سعر جرام عيار 24 الأعلى قيمة) ما مجموعه 44,476.25 درهم إماراتي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الإمارات البنوك المركزية الدرهم الإماراتي سعر بيع جرام الذهب

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