6.2 مليون طن حتى الآن| الزراعة تزف بشرى بشأن الصادرات المصرية

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز صادرتنا 6.2 مليون طن حتى الآن.





وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن احتلت الموالح صدارة القائمة بإجمالي 2.3 مليون طن، وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 918 ألف طن، ثم البطاطا بكمية تجاوزت 235 ألف طن.

وأشار الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن جاء العنب في المركز الرابع بنحو 180 ألف طن، والبصل الطازج في المركز الخامس بكمية قدرها 155 ألف طن.

وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التقدم يأتي نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة وتطبيق منظومة التكويد والتتبع.