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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة ضياء الميرغني تكشف لـ«صدى البلد» تطورات حالته الصحية

الفنان ضياء المرغني
الفنان ضياء المرغني
أوركيد سامي

كشفت زوجة الفنان ضياء المرغني عن تطورات حالته الصحية، مطمئنة جمهوره ومحبيه على حالته، ومؤكدة أنه بخير ويتلقى العلاج في المنزل خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لعدد من المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر، إلى جانب معاناته من بعض مشكلات العظام ومشكلات صحية أخرى.

وقالت زوجة الفنان ضياء المرغني، في تصريحات  لـ«صدى البلد»، إن حالته الصحية مستقرة، وإنه يخضع للعلاج والرعاية في المنزل، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له وتمنى الشفاء والعافية.

وأوضحت أن الفنان ضياء المرغني يعاني في الفترة الحالية من بعض المشكلات الصحية الناتجة عن تقدم السن، بالإضافة إلى مشكلات في العظام، إلى جانب عدد من المتاعب الصحية الأخرى، وهو ما جعله يلتزم المنزل ويتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت زوجة الفنان ضياء المرغني أن ما يتردد بشأن اعتزاله الفن غير صحيح، مشيرة إلى أنه لم يعلن اعتزاله، ولا يزال يعشق الفن والتمثيل، الذي قدم خلاله العديد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وأضافت أن ضياء المرغني ما زال لديه شغف كبير بالفن، وأن حالته النفسية جيدة، موضحة أنه لا يمانع في العودة إلى العمل الفني إذا عُرض عليه عمل مناسب وشخصية تتوافق مع إمكانياته وظروفه الصحية.

وتابعت أن الفنان ضياء المرغني مستعد للعودة إلى الشاشة في حال وجد الدور المناسب الذي يشعر بأنه قادر على تقديمه بالشكل الذي يرضيه ويرضي جمهوره، مؤكدة أن حبه للفن لم يتغير رغم ابتعاده خلال الفترة الأخيرة عن المشاركة في الأعمال .

وحرصت زوجة الفنان ضياء المرغني على توجيه الشكر لكل من يتواصل للاطمئنان عليه، مؤكدة أن اهتمام الجمهور وزملائه ومحبيه بحالته الصحية يمثل له ولأسرته دعمًا كبيرًا.

وقالت إن الفنان ضياء المرغني يقدر كل الرسائل والمكالمات التي تصله للاطمئنان عليه، ويتوجه بالشكر إلى كل من يسأل عنه ويدعو له بالشفاء.

وأشارت إلى أن الأسرة تتابع حالته الصحية بشكل مستمر، وأنه يتلقى العلاج في المنزل خلال الفترة الحالية، معربة عن أملها في تحسن حالته خلال الفترة المقبلة وعودته إلى ممارسة حياته بصورة أفضل.

ويعد الفنان ضياء المرغني من الفنانين الذين قدموا العديد من الأدوار المتنوعة خلال مسيرته الفنية، ونجح في ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة محبي الدراما والسينما المصرية.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان ضياء المرغني

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