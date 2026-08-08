اتصالات النواب : 11 مليون أكونت متسجل على مواقع التواصل بخطوط بأسماء مستعارة

علق أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 11 مليون أكونت مسجلين على مواقع التواصل الاجتماعي بخطوط تليفون معظمهم بأسماء مستعارة".

وتابع احمد بدوي :" التعديلات الجديدة في قانون تنقية المعلومات ستقضي على الجرائم الإلكترونية ".

وأكمل احمد بدوي :" بعض الوكلاء والموزعين خارج الفروع الرئيسية هم المسئولين عن الخطوط غير المسجلة بأسماء آخرين".

