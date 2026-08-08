أحمد موسى : شركات الاتصالات لازم تعتذر للمواطنين والكلام ده لو بره يتدفع مليارات تعويض

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركات الاتصالات لازم تعتذر للمواطنين والكلام ده لو حصل بره الشركات دي هتدفع مليارات تعويض لان دي خيانة أمانة مش فكرة هناخد كام دقيقة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الاتصالات مطالبة بتوضيح المستخدمين لهذه الخطوط المسجلة بأسماء عملاء أخرين ولازم نعرف الشركات هتتحاسب إزاي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي بعض موظفي شركات الاتصالات يجابوا على أسئلة الرأي العام بسبب أزمة تسجيل خطوط الاتصالات ".

وأكمل احمد موسى :" مفيش عفا الله عما سلف والمتسبب في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات يتحاسب وإحنا مش ضامنين الخطوط المتسجلة دي راحت فين وفيه ناس تعرضت لمهازل".