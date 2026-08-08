غير البطيخ والخوخ .. احترس: فاكهة صيفية تسبب عدوى معوية

اعتاد الناس ، كل عام، على الربط بين البطيخ والخوخ والنزلات المعوية فى فصل الصيف وعلى الرغم من تأكيد المختصين أن هذه الشائعة غير حقيقية إلا أنها تتكرر فى كل صيف ، وفى نفس الوقت يتجاهل كثيرون أن هناك فاكهة أخرى تتسبب فى النزلات المعوية الشديدة.



حذر خبراء جامعة تافتس الأمريكية أن ثمار الفراولة وتوت العليق من أكثر الأطعمة خطورة خلال تفشي عدوى طفيلي "السيكلوسبورا" الذي يسبب نوبات الإسهال الشديد والمفاجئ.



ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية فقد كشف الخبراء أن خطورة توت العلّيق والفراولة ترجع إلى هيئته السطحية المعقدة والمسامية، والتي تجعل غسلها وتنظيفها بشكل كامل أمرا صعبا، خاصة وأنها تستهلك طازجة عادة، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر الطفيلي المتسبب فى عدوى “السيكلوسبورا”.

وكشف الخبراء أن تفشي هذا الطفيلي يحدث في الولايات المتحدة عندما تدخل أغذية ملوثة ببراز مصاب من الخارج، إذ لا ينتقل الطفيلي مباشرة من شخص لآخر، بل يحتاج بعد تكاثره في الأمعاء إلى عدة أيام ليتطور في البيئة الخارجية قبل أن يصبح قادرا على نقل العدوى.

وشدد الباحثون على أن الدول ذات المستوى الصحي الأقل، مثل جواتيمالا وهندوراس، تواجه تحديات أكبر في مواجهة هذه المشكلة.



وكانت الجامعة قد حذرت سابقا من احتمالية انتشار العدوى خارج الولايات المتحدة من خلال الأطعمة الملوثة من مصدر مشترك لكن الأكاديمي الروسي، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، غينادي أونيشينكو، طمأن في تصريح لوكالة "نوفوستي" بأن خطر وصول العدوى لروسيا ضئيل جدا نظرا لقلة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

وينتقل طفيلي "السيكلوسبورا" عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويكثر ارتباطه بالمنتجات الطازجة مثل الخضراوات الورقية والأعشاب والتوت. وفي الولايات المتحدة ترتبط معظم الإصابات بالسفر إلى مناطق ينتشر فيها الطفيلي أو باستهلاك منتجات مستوردة من المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.