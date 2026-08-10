مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

لقي شخص مصرعه على يد آخر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، في المنوفية.

تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع جريمـة قتل داخل القرية. وعلى الفور، انتقلت القوة الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة.

​كشفت التحريات الأولية وسؤال شهود العيان أن الحادث وقع نتيجة تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، مما أدى إلى تعدي المتهم على المجني عليه وإنهائه حياته.

​تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لكشف كافة ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم وإحاطته بالجراءات القانونية.