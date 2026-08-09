بسبب كوب شاي.. ضبط المتهم بقتل عامل في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهم بقتل شاب بمدينة السادات عقب مشاجرة بينهم بسبب كوب شاي.

تلقى اللواء عبد الحليم سالم مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بمصرع عامل بمدينة السادات بطعن مطواة.

بالانتقال تبين مقتل “ جلال فاروق ” عامل ومقيم كفر الشيخ، بسلاح أبيض وتم نقله إلي المستشفي.

كما تبين نشوب مشاجرة مع أحد زملاءه في السكن اثناء تواجده للعمل بمدينة السادات بسبب رغبته في عمل كوب شاي ورفض الآخر فقام بإحضار سلاح ابيض وطعنه وتوفي متأثرا بإصابته.

فيما تم ضبط المتهم ويدعي “ ر. س ” من أبو حمص محافظة البحيرة والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

فيما تم نقل الجثمان الي المستشفي لعرضه علي الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.