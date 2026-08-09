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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الكوبيه.. ماذا تقدم أيقونة النجمة الألمانية GT؟

مرسيدس AMG GT
مرسيدس AMG GT
صبري طلبه

تعد مرسيدس AMG GT واحدة من أشهر السيارات الكوبيه الرياضية التي حملت شعار النجمة الألمانية، ونجحت عبر أجيالها المختلفة في ترسيخ حضورها بفضل التصميم العصري والقدرات الفنية المرتفعة.

وتحافظ السيارة في نسخها الحديثة على هويتها الرياضية، مع تطوير منظومات الحركة وإضافة تقنيات هجينة إلى جانب خيارات مختلفة من المحركات، لتقدم مستويات متباينة من الأداء مع الإبقاء على الطابع المميز لهذا الطراز.

مرسيدس AMG GT

أبعاد مرسيدس AMG GT

تعتمد السيارة مرسيدس AMG GT على أبعاد تمنحها الشكل المميز لسيارات الكوبيه الرياضية، حيث يبلغ طولها 4,724 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,929 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,358 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 مم. 

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,799 و2,190 كجم وفقًا للنسخة، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 311 لترًا، وتأتي AMG GT بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، إلى جانب جنوط ألمنيوم بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي. 

مرسيدس AMG GT

محرك مرسيدس AMG GT الفئة القياسية 

تحمل الفئة AMG GT 43 منظومة حركة تعتمد على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، مدعومًا بنظام هايبرد خفيف MHEV بجهد 48 فولت، وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية.

وينتج النظام قوة إجمالية تبلغ 416 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا.

مرسيدس AMG GT

محرك V8 عالي التجهيز بقوة 805 أحصنة

تعتمد مرسيدس AMG GT على محرك بنزين V8 توين تيربو بسعة 4.0 لتر، ضمن منظومة هايبرد قابلة للشحن ترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع كليAWD .

وتصل القوة الإجمالية إلى 805 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 1,419 نيوتن متر، وتأتي هذه المنظومة مع بطارية بسعة 150 كيلوواط ساعة، مع استمرار الاعتماد على خزان وقود سعته 70 لترًا، وتحتاج إلى 2.7 ثانية فقط للانتقال من السكون 0 إلى سرعة 96 كم في الساعة.

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