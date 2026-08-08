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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 600 حصان.. دودج تقدم تشارجر سوبر بي 2027 الجديدة| صور

دودج تشارجر سوبر بي
دودج تشارجر سوبر بي
صبري طلبه

تسعى دودج إلى استعادة جانب من الطابع الرياضي الذي ارتبط باسم تشارجر لسنوات، من خلال طرح فئة سوبر بي الجديدة، التي تأتي بتعديلات تستهدف رفع الأداء وتحسين قدرات السيارة على الحلبات. 

وتظهر النسخة الجديدة بعيدًا عن التوجه الذي بدأت به تشارجر الحالية، سواء من ناحية المنظومة الكهربائية التي كانت محورًا أساسيًا عند إطلاق الجيل الجديد، أو غياب محرك V8 عن الإصدارات العاملة بالبنزين، لتقدم سوبر بي بديلًا أكثر تركيزًا على القوة والقيادة عالية الأداء.

دودج تشارجر سوبر بي

محرك هوريكان سداسي الأسطوانات 

تعتمد تشارجر سوبر بي على محرك هوريكان سعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات متتالية، مع الاستعانة بشاحني تيربو بدلًا من المحركات الكهربائية المستخدمة في تشارجر دايتونا، مع إضافة شاحني Garrett يبلغ قياس كل منهما 56 ملم.

دودج تشارجر سوبر بي

دودج تشارجر سوبر بي بقوة 600 حصان 

أسهمت هذه التعديلات في رفع ناتج المحرك إلى 600 حصان، مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن.متر، ورغم أن هذه الأرقام لا تعادل القوة التي كان يوفرها محرك هيلكات V8 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر، فإنها تضع سوبر بي في مستوى أداء أعلى مقارنة بالإصدارات التقليدية من تشارجر، خصوصًا مع التعديلات التي طالت بقية مكونات السيارة.

دودج تشارجر سوبر بي

تسارع تشارجر سوبر بي يتفوق على هيلكات 

تتقدم تشارجر سوبر بي بفارق 0.1 ثانية على تشارجر هيلكات موديل 2015، حيث يمكنها التسارع من 0 لـ 96 كم/ساعة في 3.6 ثانية فقط، إلا أن فارق الأداء يتغير عند الانتقال إلى اختبار الربع ميل، حيث تسجل سوبر بي زمنًا قدره 11.8 ثانية، بينما تتمكن هيلكات المزودة بمحرك بقوة 707 أحصنة من قطع المسافة خلال 11 ثانية.

دودج تشارجر سوبر بي

تجهيزات تشارجر سوبر بي 

وضعت دودج ضمن أولويات تطوير سوبر بي قدرات فنية جديدة لتحسين سلوك السيارة في المنعطفات، حيث جرى تعديل نظام التعليق بدل الاكتفاء بتحسين أدائها في الخطوط المستقيمة، كما حصلت السيارة على منظومة مكابح أكثر قدرة على التعامل مع الاستخدام الرياضي المتكرر، وشملت التغييرات زيادة حجم بطانات المكابح بنسبة 27%، إلى جانب تركيب مكابح بريمبو بعدد 6 مكابس في الأمام وأربعة مكابس في الخلف، مع أقراص يبلغ قطرها 16 إنشًا على المحورين.

دودج تشارجر سوبر بي تشارجر سوبر بي دودج تشارجر سوبر بي

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