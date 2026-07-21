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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دودج دورانجو SRT Hellcat تنطلق بقوة 710 حصان .. صور

دودج دورانجو
دودج دورانجو
صبري طلبه

تواصل دودج تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من خلال دورانجو، التي استطاعت على مدار سنوات أن تجمع بين العملية والأداء العالي في سيارة واحدة. 

واتجهت العلامة إلى رفع مستويات القوة بصورة ملحوظة، مع تقديم نسخ  Hellcat، لتصبح دورانجو من بين أقوى سيارات SUV المزودة بمحركات احتراق داخلي، وخاصة فئة SRT Hellcat Brass Monkey التي تعد من أبرز الإصدارات التي قدمتها العلامة الأمريكية.

دودج دورانجو

دودج دورانجو بمحرك سوبرتشارج 

تعتمد دودج دورانجو SRT Hellcat Brass Monkey على محرك بنزين مزود بشاحن سوبرتشارج، يتكون من ثماني أسطوانات على شكل V، وتبلغ سعته 6.2 لتر.

وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 710 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 875 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي دائم.

دودج دورانجو

تسارع دودج دورانجو وقدرات السحب

تستطيع السيارة دودج دورانجو SRT Hellcat Brass Monkey التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.5 ثانية، بينما تأتي السيارة بخزان وقود تبلغ سعته 93 لترًا، كما تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 3,950 كيلوجرامًا، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في الاستخدام، سواء لسحب المقطورات أو المعدات الثقيلة، إلى جانب احتفاظها بطابعها الرياضي.

تصميم دودج دورانجو SRT Hellcat Brass Monkey

تعكس أبعاد دورانجو SRT Hellcat طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدام ذات حجم كبير، حيث يبلغ طولها 5,100 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,941 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,831 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,043 مم.

دودج دورانجو

ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2,529 كيلوجرامًا، فيما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 488 لترًا، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، وعجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

دودج دورانجو دودج دورانجو دودج دورانجو SRT Hellcat Brass Monkey مواصفات دودج دورانجو

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