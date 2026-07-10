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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دودج تشارجر كوبيه الكهربائية.. تنطلق بقوة 496 حصانًا

دودج تشارجر كوبيه
دودج تشارجر كوبيه
صبري طلبه
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ارتبط اسم دودج تشارجر لعقود طويلة بعالم السيارات عالية الأداء، بعدما نجحت في بناء مكانة مميزة بين عشاق القوة والسرعة منذ ظهورها الأول في ستينيات القرن الماضي.

وقدمت العلامة الأمريكية خلال مسيرتها أجيالًا متعددة اعتمدت على محركات قوية، قبل أن تدخل مرحلة جديدة مع التحول إلى الطاقة الكهربائية. 

وتواصل تشارجر كتابة فصل جديد في تاريخها من خلال النسخة الكوبيه الكهربائية، التي تحافظ على الطابع الرياضي المعروف للطراز مع الاعتماد على تقنيات حديثة ومنظومة دفع كهربائية بالكامل.

دودج تشارجر كوبيه 

دودج تشارجر كوبيه ومنظومة المحركات الكهربائية

تعتمد دودج تشارجر كوبيه الكهربائية على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين يعملان معًا لتوزيع القوة على العجلات الأربع، بينما يتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الحركة 496 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 548 نيوتن متر، كما تعتمد السيارة على بطارية سعتها 100.5 كيلوواط ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 518 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتستطيع الوصول إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة من وضع الثبات خلال 4.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترًا في الساعة، بينما يستغرق شحن السيارة بالتيار المتردد من 5 إلى 80% نحو 6.85 ساعة، بينما يمكن باستخدام الشحن السريع الوصول إلى النسبة نفسها خلال نحو 32 دقيقة.

أبعاد دودج تشارجر كوبيه

يبلغ طول دودج تشارجر كوبيه نحو 5249 مم، فيما يصل العرض إلى 2141 مم، مع ارتفاع يبلغ 1496 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3073 مم.

دودج تشارجر كوبيه 

دودج تشارجر كوبيه وتقنيات الأمان 

زودت دودج بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل نظام تثبيت السرعة، وتقنية التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية لتعزيز مستويات الحماية.

كما تضم نظام متابعة المسار الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

دودج تشارجر كوبيه 

مقصورة دودج تشارجر كوبيه

تعتمد المقصورة الداخلية على تجهيزات متنوعة، حيث تأتي السيارة بمقاعد رياضية للسائق والراكب الأمامي مزودة بخاصية التعديل الكهربائي والتدفئة، مع مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف.

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة شاشة عرض على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

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