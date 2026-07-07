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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات كهربائية.. المواصفات الكاملة لـ أفاتار 12 Ultra EV

أفاتار 12 Ultra EV
أفاتار 12 Ultra EV
صبري طلبه

تعد أفاتار 12 Ultra EV من أحدث السيارات الكهربائية الفاخرة التي انطلقت في الأسواق العالمية، حيث تنتمي إلى الفئة الكهربائية التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة ومنظومات الأداء المتطورة.

وكشفت شركة أفاتار عن هذا الطراز لأول مرة خلال عام 2023، ضمن قطاع السيارات الكهربائية، قبل أن تطرحه بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات والمواصفات. 

أفاتار 12 Ultra EV

منظومة كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي

تعتمد أفاتار 12 Ultra EV على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي  AWD، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 402 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 687 نيوتن متر، ويرتبط ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

بطارية ومدى أفاتار 12 Ultra EV 

زودت السيارة أفاتار 12 Ultra EV ببطارية تبلغ سعتها 94.53 كيلوواط ساعة، ما يسمح بقطع مسافة تصل إلى 705 كيلومترات بالشحنة الواحدة، كما تدعم السيارة أكثر من خيار للشحن، إذ يمكن شحن البطارية بالكامل باستخدام الشحن المتردد AC خلال نحو 11 ساعة، بينما يتيح الشحن السريع DC رفع مستوى الشحن من 0 إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

أفاتار 12 Ultra EV

أفاتار 12 Ultra EV وأرقام الأداء 

تقدم أفاتار 12 Ultra EV أداءً يعكس الإمكانات التي توفرها منظومة الدفع الكهربائية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترًا في الساعة، كما تحتاج السيارة إلى 3.8 ثانية فقط للانطلاق من الثبات والوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما يضعها ضمن السيارات الكهربائية الأسرع في العالم.

أفاتار 12 Ultra EV

أنظمة السلامة والحماية

تضم السيارة منظومة متكاملة من تجهيزات السلامة وأنظمة دعم السائق، إذ تأتي مزودة بثماني وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، فضلًا عن نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تشمل التجهيزات مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف.

كما تضم خاصية التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، وتشمل التجهيزات كذلك مراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، والتحذير من التصادم الخلفي، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

أفاتار 12 Ultra EV

تجهيزات أفاتار 12 Ultra EV

تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة تدعم خاصية عكس شاشة الهاتف، إلى جانب شاشة عدادات مدمجة داخل شاشة قياس 35.4 بوصة بدقة 4K، ونظامًا صوتيًا من 16 سماعة، ونظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي ثنائي المناطق.

أفاتار 12 Ultra EV

ويقدم مقعد السائق بتقنية الضبط الكهربائي مع ذاكرة للحفظ، إضافة إلى وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، مع إمكانية التحكم في 16 وضعية مختلفة، ويحصل الراكب الأمامي على التجهيزات نفسها، بما يشمل الضبط الكهربائي والتدفئة والتبريد والتدليك مع 16 وضعية للتعديل، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد، متعدد الوظائف.

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