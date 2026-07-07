بعد الهجوم عليه من عضوة مجلس الشيوخ.. ماكرون يدعم نجم المنتخب الفرنسي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لقائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي، بعد أن هاجمته عضوة في مجلس الشيوخ في باراجواي، عقب إقصاء منتخب بلادها أمام فرنسا في كأس العالم لكرة القدم.

و قال ماكرون في منشور له على منصة إكس: "هدف أخر لكيليان امبابي ضد العنصرية هذه المرة. كل الدعم. عندما تجرح الكلمات، تأتي قيمنا بالرد: الكرامة، الإحترام، و الأخوة.

و كتبت المشرعة سيليست أماريا "رسالة عنصرية طويلة مليئة بالألفاظ النابية" بحسب ما نقلته رويترز، حيث وصفت مبابي بأنه "كاميروني خاضع للاستعمار، يحاول يائسا أن يظهر نفسه على أنه فرنسي"، و"متوحش" أمي. وأضافت أن لاعبي باراجواي كان ينبغي عليهم صفعه بعد المباراة.

و من جانبه، رد مهاجم المنتخب الفرنسي ببيان شديد اللهجة، كتب فيه "السيدة سيليست أماريا، أنت امرأة بغيضة ولا تستحقين منصبك. أنت لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي أظهر شغفا وشرفا طوال البطولة".