براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

كشفت وثائق حديثة لتسجيل علامات تجارية عن خطط جديدة لدى فيراري لتوسيع عائلة سياراتها الرياضية، في خطوة تؤكد استمرار الشركة الإيطالية في تطوير الطرازات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، رغم استعدادها لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل.

وبحسب تقارير متخصصة، تقدمت فيراري بعدد من طلبات تسجيل الأسماء التجارية، تضمنت نسخا جديدة من طراز 12 سيليندري، إلى جانب إصدارات مرتقبة من السيارة الخارقة F80، ما يشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير فئات أكثر حصرية وأعلى أداء خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الطلبات أسماء 12 سيليندري GTO و12 سيليندري MM و12 سيليندري MM Aperta، وهي تسميات تحمل دلالات تاريخية داخل العلامة الإيطالية، وترجح إمكانية تقديم إصدارات خاصة تتميز بتعديلات ميكانيكية وديناميكية تمنحها أداء يفوق النسخ الحالية.

ويتوفر طراز 12 سيليندري حاليا بنسختي الكوبيه وسبايدر، ويعتمد على محرك V12 سعة 6.5 لتر يولد 819 حصانا، مع قدرة على بلوغ 9500 دورة في الدقيقة، ليكون من أقوى المحركات الطبيعية التي تنتجها فيراري.

ويحمل اسم GTO مكانة استثنائية في تاريخ الشركة، إذ لم يستخدم سوى في عدد محدود من الطرازات الأسطورية، وهو ما يعزز التوقعات بأن النسخة الجديدة ستحصل على تحسينات تشمل خفض الوزن، وتطوير نظام التعليق، وزيادة كفاءة الأداء على الحلبات والطرق.

أما تسمية MM فتعود إلى سباق ميل ميليا التاريخي، بينما تشير كلمة Aperta إلى نسخة مكشوفة بالكامل، ما قد يعني طرح إصدار أكثر تميزا من النسخة المكشوفة الحالية.

ولم تقتصر الطلبات على عائلة 12 سيليندري، إذ شملت أيضا أسماء F80 Roadster وF80 Targa، في إشارة إلى احتمالية إطلاق نسخ مكشوفة من السيارة الهجينة الخارقة F80، بما يمنح السائق تجربة قيادة أكثر إثارة مع الاستمتاع بصوت محركها.

كما سجلت فيراري الاسمين FXX80 وF80XX، وهما اسمان يرجح أن يستخدما لإصدارات مخصصة لحلبات السباق فقط، لتواصل الشركة تقليدها في تقديم سيارات فائقة الأداء موجهة لهواة القيادة على المضامير.

وامتدت طلبات العلامات التجارية إلى طراز 296، حيث ظهر اسم 296 CS، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون نسخة مستوحاة من سيارات السباقات، مع تركيز أكبر على خفة الوزن والأداء، وربما الاعتماد على محرك V6 مزدوج التيربو دون النظام الهجين، لتقديم تجربة قيادة أكثر نقاء لعشاق السيارات الرياضية.