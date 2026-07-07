وفاة المغنية البريطانية لورين بينيت عن عمر 37 عامًا

أعلنت فرقة GRL عن وفاة المغنية البريطانية لورين بينيت، إحدى عضواتها، عن عمر 37 عامًا، و ذلك من خلال بيان مؤثر، كما تفاعل جمهورها وزملاؤها في الوسط الموسيقي مع الخبر برسائل نعي واستذكار لمسيرتها الفنية.

و نشرت فرقة GRL بيانًا عبر حساباتها الرسمية، أعربت فيه عن حزنها العميق لرحيل لورين بينيت، مؤكدة أن فقدانها شكّل صدمة كبيرة لكل من عرفها.

وجاء في البيان أن الفرقة ستظل تحتفظ بالذكريات الجميلة التي جمعتها بها، مشيدة بروحها المرحة وحضورها الإنساني، ومؤكدة أن تأثيرها سيبقى حاضرًا في حياة كل من عمل معها أو عرفها عن قرب.

ولم تكشف الفرقة أو عائلة الفنانة حتى الآن عن سبب الوفاة، مكتفية بالإعلان عن خبر رحيلها.

وانضمت بينيت إلى فرقة GRL، بعد نجاحها العالمي، و قدمت معها عددًا من الأغنيات، من أبرزها Vacation وLighthouse، قبل أن تواجه الفرقة مرحلة صعبة عقب وفاة العضوة Simone Battle، وهو الحدث الذي ترك أثرًا كبيرًا في مسيرتها.

و يذكر أن لورين بينيت، بدأت مشوارها الفني عام 2007 عندما انضمت إلى فرقة Paradiso Girls، قبل أن تطلق مع الفرقة أغنية Patron Tequila التي لفتت الأنظار إليها في بداياتها.

