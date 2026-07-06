استكمال رصف طريق البُنة الرابط بين قرى كفور الغاب حتى الطريق الدولى بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم؛ لإعداد خطة استكمال رصف طريق البُنة الرابط بين قرى كفور الغاب وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي بمدينة جمصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي مديرية الطرق، والهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من الجهات المعنية، وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع الاجتماع استعراض مقترحات التنفيذ بالتنسيق مع مختلف الجهات، وذلك للوصول إلى مخطط لا يتعارض مع قطاعات المرافق والخدمات، وأيضًا مناقشة الرؤية العامة للمشروع وأهمية تنفيذه، حيث يخدم نحو 100 ألف نسمة، والمعوقات التي قد تواجه الأعمال.

ووجّه المحافظ بدراسة كافة المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع؛ للوصول إلى آلية محددة للتنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون الكامل مع أعضاء البرلمان؛ لدعم الخطط التنموية، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

وعلى هامش الاجتماع، تمت مناقشة آليات التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لإنارة طريق الميناء، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطريق، خاصةً مع زيادة الحركة المرورية عليه.

