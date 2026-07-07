برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تعزز المشاركة الشعبية

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والاستعداد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على استكمال مسار الإصلاح السياسي، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال مرجان، في تصريحات صحفية اليوم، إن اهتمام القيادة السياسية بملف الإدارة المحلية يعكس إدراكًا لأهمية المجالس المحلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحكم المحلي، وحلقة الوصل المباشرة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في رصد احتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظات والمراكز والقرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إجراء انتخابات المحليات يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة أمام الشباب والمرأة، إلى جانب إعداد كوادر جديدة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة للعمل العام، بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تنشيط الحياة الحزبية يعد أحد أهم مقومات تطوير العمل السياسي، إذ يمنح الأحزاب مساحة أكبر للتواصل مع المواطنين، وطرح برامج واقعية لمعالجة القضايا المحلية، بما ينعكس على رفع كفاءة أداء المجالس المحلية، وتعزيز دورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد مرجان على أن المجالس المحلية المنتخبة ستكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال متابعة المشروعات القومية، وتحديد أولويات المواطنين، ودعم جهود التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

واختتم النائب محمود مرجان تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا جادًا من جميع الأحزاب والقوى الوطنية لخوض انتخابات المحليات، بما يضمن تشكيل مجالس محلية قوية تمتلك الكفاءة والقدرة على أداء دورها الرقابي والتنموي، وتعزيز جسور التواصل بين الدولة والمواطنين.