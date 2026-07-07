دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق.. أفضل الأدعية المستحبة بعد الصلاة لتيسير الأمور

يحرص كثيرون على ترديد دعاء الفجر للرزق لجلب البركة حيث يعد وقت الفجر من أعظم الأوقات المباركة التي يستحب فيها الذكر والدعاء والاستغفار، ويبحث كثيرون عن دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق، وأفضل دعاء بعد صلاة الفجر، وأدعية الرزق وتيسير الأمور، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل صيغ الدعاء.

فضل الدعاء بعد صلاة الفجر

أرشد الإسلام إلى الجمع بين الدعاء والأخذ بالأسباب، مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى.

ويعد الدعاء بعد الصلاة مستجاب وخاصة وقت الفجر فهو من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء، لما فيه من السكينة والطمأنينة، وهو بداية يوم جديد يستعين فيه المسلم بالله على طلب الرزق والبركة.

دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الجامعة والتي تقال في دعاء الفجر :

اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا واسعًا حلالًا، وبارك لي فيما رزقتني، وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، ويسر لي الخير كله، واصرف عني كل شر، واجعل صباحي مليئًا بالبركة والتوفيق والرضا.

“رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”

“رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

دعاء الفجر للرزق مستجاب

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

دعاء الفجر لقضاء الحوائج

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

أذكار بعد صلاة الفجر

1- روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

2-وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

3-لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. (10 مرات) .

4- اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).5-اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).

أذكار بعد صلاة الفجر تعادل الجلوس للذكر حتى الشروق

ورد أن هناك أذكارًا تعادل الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، وهي الواردة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من أمثلته ترديد «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» ثلاث مرات بعد صلاة الفجر

فقد أخرج صحيح مسلم في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».