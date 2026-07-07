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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة جيب ليبيرتى ‏موديل 2006.‏     

 تعتمد السيارة جيب ليبيرتى موديل 2006‏، بشكل أساسي على محرك ‏V6‎‏ بسعة ‏‏3.7 لتر ينتج قوة 210 حصان، مما يمنحها عزم قوي يتفوق على منافسيها في ‏صعود المرتفعات والقطر، مع نظام دفع رباعي صلب صُمم خصيصاً ليتناسب مع ‏الطبيعة الجبلية والصحراوية القاسية.‏

وتتميز  جيب ليبيرتى موديل 2006‏، بتصميم كلاسيكي متين يوفر زوايا دخول ‏وخروج ممتازة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى نظام تعليق قادر على امتصاص ‏الصدمات في المسارات غير الممهدة، مما يجعلها الخيار المفضل لمحبي المغامرات ‏الذين يبحثون عن سيارة اعتمادية بسعر معقول في سوق المستعمل.‏

على الرغم من قوة جيب ليبيرتى موديل 2006‏، يعيب هذا الموديل الاستهلاك ‏المرتفع للوقود وضيق المساحة في المقاعد الخلفية، كما يتطلب المحرك اهتماماً ‏خاصاً بنظام التبريد لتجنب مشاكل الحرارة الشائعة، لذا يُنصح دائماً باستخدام قطع ‏غيار أصلية لضمان استدامة الأداء.‏

وعن سعر السيارة جيب ليبيرتى موديل 2006‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.

السيارات المستعملة سيارة جديدة جيب ليبيرتى ‏موديل 2006 جيب ليبيرتى جيب

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بالصور

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

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