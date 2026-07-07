القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

مباراة مصر والأرجنتين .. تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إذ يزداد البحث خلال الساعات الأخيرة عن القنوات الناقلة للمباراة وموعد انطلاقها والمعلق المكلف بنقل أحداثها، في ظل تطلع الجماهير لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في كأس العالم، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 عقب تخطي منتخب أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح، مستفيدًا من الأداء القوي الذي قدمه خلال دور المجموعات، والذي أنهاه في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليواصل حلم المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

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ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال هذه المواجهة على القوة الهجومية التي يمثلها الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل تقديم أداء قوي أمام منتخب الأرجنتين، سواء بحسم التأهل خلال الوقت الأصلي أو الوصول إلى ركلات الترجيح إذا استدعت مجريات المباراة ذلك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بث مباشر

تتوافر عدة وسائل لمتابعة مباراة مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حيث تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية اللقاء باعتبارها صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الخدمات الرقمية المدفوعة التي توفرها الشبكة، وتشمل خدمة بي إن كونكت، بالإضافة إلى تطبيق TOD، والذي يتيح مشاهدة المباريات عبر الإنترنت للمشتركين في الباقات المخصصة لذلك.

وتوفر هذه الخدمات إمكانية متابعة اللقاء بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة، وهو ما يمنح الجماهير أكثر من خيار لمشاهدة المباراة وفق الوسيلة المناسبة لهم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب الأرجنتين غدًا ضمن مباريات دور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بينما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتضن ملعب «أتلانتا» أحداث هذه القمة المرتقبة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها، في ظل أهمية اللقاء وقيمته الفنية.

معلق مباراة مصر والأرجنتين

أسندت شبكة بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة مصر والأرجنتين إلى المعلق علي محمد علي، ضمن تغطيتها لمنافسات كأس العالم.

ويعد علي محمد علي من أبرز المعلقين الذين تعتمد عليهم الشبكة في مباريات منتخب مصر، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعليق على البطولات الكبرى، وهو ما يمنح المباراة طابعًا مميزًا لدى الجماهير العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية نقل المباراة عبر قناتي:

بي إن سبورتس ماكس 1.

بي إن سبورتس ماكس 3.

وتأتي إذاعة المباراة عبر هاتين القناتين في إطار التغطية المخصصة لمنافسات كأس العالم، بعدما حصلت الشبكة على حقوق بث مباريات البطولة بموجب تعاقدها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

هل توجد قناة مجانية تنقل مباراة مصر والأرجنتين؟

حتى الآن، لم تعلن أي شبكة رياضية عن نقل مباراة مصر والأرجنتين عبر قناة مجانية.

ومع ذلك، قد تعلن شبكة بي إن سبورتس القطرية قبل ساعات من انطلاق المباراة عن إذاعة اللقاء عبر إحدى قنواتها المفتوحة، كما حدث في عدد من المواجهات السابقة، وهو ما يترقبه قطاع كبير من الجماهير الراغبة في متابعة المباراة دون اشتراك.

ترقب جماهيري قبل انطلاق القمة

تحظى مباراة مصر والأرجنتين باهتمام جماهيري واسع، باعتبارها واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، خاصة بعد الأداء الذي قدمه منتخب مصر منذ انطلاق البطولة، ونجاحه في التأهل من دور المجموعات برصيد 5 نقاط، ثم تخطي منتخب أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

ومع اقتراب موعد انطلاق اللقاء، تتواصل عمليات البحث عن القنوات الناقلة وموعد المباراة واسم المعلق، في انتظار انطلاق مواجهة تحمل الكثير من الطموحات للمنتخب المصري، الذي يسعى إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الأرجنتين.