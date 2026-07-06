رئيس شعبة بيض المائدة يكشف سبب ارتفاع الأسعار إلى 83 جنيهًا

بدأت أسعار بيض المائدة في استعادة جزء من خسائرها بعد موجة التراجع الحادة التي شهدها السوق خلال شهر يونيو، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض 83 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مدعومًا بتحسن حركة الطلب واستعادة السوق جزءًا من توازنه، بعد فترة شهدت بيع المنتج بأقل من تكلفة الإنتاج.

وقال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الارتفاع الأخير لا يمثل قفزة سعرية، وإنما يعد تصحيحًا طبيعيًا بعد الانخفاضات غير المسبوقة التي تعرض لها السوق، موضحًا أن زيادة الإقبال على الشراء خلال الأيام الأخيرة ساهمت في رفع الأسعار بنحو 3 جنيهات مقارنة بالأيام الماضية.

اكتفاء وفائض

وأكد نبيل أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة، مع وجود فائض إنتاج يتراوح بين 30% و40%، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ نحو 16 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة كاملة، مع وجود كميات إضافية تدعم استقرار المعروض.

خسائر المربين

وأوضح رئيس الشعبة أن الوفرة الكبيرة في الإنتاج كانت السبب الرئيسي وراء انهيار الأسعار خلال يونيو، حيث هبط سعر طبق البيض في المزارع إلى نحو 60 جنيهًا في بعض الفترات، في حين تجاوزت التكلفة الفعلية للإنتاج 115 جنيهًا للطبق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين، وهدد بخروج عدد من المنتجين من المنظومة إذا استمرت الأسعار عند تلك المستويات.

تعافي تدريجي

وأضاف أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من التكلفة العادلة التي تحقق هامش ربح مناسب للمنتج، لكنها تعكس بداية تعافي السوق بعد مرحلة صعبة، مؤكدًا أن استمرار استقرار الأسعار يضمن الحفاظ على الطاقة الإنتاجية ويشجع المربين على مواصلة الإنتاج.

حركة الدواجن

وبالتزامن مع تحركات سوق البيض، سجلت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو في المزارع بين 60 و66 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك إلى ما بين 70 و77 جنيهًا بحسب المنطقة، في حين سجلت الدواجن الساسو أسعارًا أعلى وفقًا لآليات العرض والطلب.

أسعار البيض بعد الزيادة

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 83 جنيهًا بالمزرعة، بينما بلغ سعر الأحمر 86 جنيهًا، والبلدي 90 جنيهًا. أما للمستهلك فتراوح سعر الطبق الأبيض بين 95 و98 جنيهًا، والأحمر بين 100 و103 جنيهات، والبلدي بين 105 و110 جنيهات، وفقًا لاختلاف المحافظات ومنافذ البيع.

توقعات السوق

وأكد على أن السوق يمتلك كميات كافية من بيض المائدة، وأن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بحركة الطلب وتكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار مع تحركات محدودة في الأسعار طالما استمر توازن العرض والطلب.