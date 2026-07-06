الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، حالة من التباين، حيث تصدرت الطماطم قائمة الارتفاعات بعد زيادة بلغت نحو 4 جنيهات للكيلو، كما ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا الخضراء، في المقابل انخفضت أسعار عدد من الأصناف الأساسية يتقدمها الليمون البلدي والبصل والبطاطس، وسط استمرار التذبذب في أسعار الخضروات بالأسواق.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

الليمون البلدي: 41.96 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9.45 جنيه.

الكرنب: 29.94 جنيهًا للواحدة، بانخفاض 5.48 جنيه.

القرنبيط: 24.26 جنيهًا للواحدة، بانخفاض 3.16 جنيه.

الملوخية: 18.19 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.48 جنيه.

القلقاس: 24.60 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.05 جنيه.

الفلفل الرومي: 26.30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.67 جنيه.

السبانخ: 19.48 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.44 جنيه.

البصل: 12.60 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه واحد.

الجزر الأصفر: 21.16 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 80 قرشًا.

البطاطا: 14.35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 58 قرشًا.

البطاطس: 16.62 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 57 قرشًا.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم: 25.20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.99 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: 35.87 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.93 جنيه.

الكوسة: 26.55 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.44 جنيه.

البامية: 57.03 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 2.03 جنيه.

الخس: 20.46 جنيهًا، بارتفاع 1.49 جنيه.

الباذنجان الأبيض: 19.97 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.08 جنيه.

الجزر الأصفر (بعرش): 18.34 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.01 جنيه.

الباذنجان العروس: 20.29 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.01 جنيه.

الباذنجان الرومي: 16.84 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 69 قرشًا.

الخيار الصوب: 20.85 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 28 قرشًا.

الفلفل الحامي: 27.67 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 قروش.