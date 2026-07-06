مروى اللبنانية.. «إيقاع العودة» حين تتحول الأغنية إلى حكاية عشق متجددة

تستعد الفنانة مروي اللبنانية لمرحلة فنية جديدة، بعد انتهائها من أعمال غنائية منفردة بروح عصرية، بالتعاون مع شركات إنتاج وشعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، في إطار سعيها لتقديم هوية فنية متجددة ومميزة.

وأكدت مروي أن هذه المرحلة تمنحها التفاؤل والثقة، مشيرة إلى أن محبة جمهورها ودعمهم المستمر يمثلان دافعها الحقيقي للاستمرار، خاصة مع استمرار حضور أعمالها السابقة في وجدان محبيها.

ولا تزال أغنياتها السابقة، وفي مقدمتها «أما نعيمة»، تحظى بتفاعل واسع من الجمهور، إلى جانب مجموعة من الأعمال الأخرى التي رسخت اسمها لدى المستمعين، ما يعكس قدرة هذه الأغنيات على البقاء والتجدد مع مرور الوقت.

وكشفت مروي اللبنانية أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت فنية جديدة، من خلال أغنيات مختلفة تراهن فيها على أسلوبها الخاص «دلع مروي»، متمنية أن تنال أعمالها القادمة إعجاب جمهورها وشركاء نجاحها.