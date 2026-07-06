وزير الشباب: اهتمام القيادة السياسية بإنجازات المنتخب يعكس أهمية الرياضة في مشروع بناء الإنسان المصري

قال وزير الشباب والرياضة، إن اهتمام القيادة السياسية بإنجازات المنتخب يعكس أهمية الرياضة في مشروع بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل كلمته خلال افتتاح «الأوكتاجون» بتهنئة الشعب المصري على إنجازات المنتخب الوطني، وهو ما وصفه بأنه يحمل دلالة كبيرة على مكانة الرياضة ضمن أولويات الدولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي إلى بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي والفني، وأن الشراكات الاستثمارية أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.