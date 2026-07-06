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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشباب: اهتمام القيادة السياسية بإنجازات المنتخب يعكس أهمية الرياضة في مشروع بناء الإنسان المصري

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

قال وزير الشباب والرياضة، إن اهتمام القيادة السياسية بإنجازات المنتخب يعكس أهمية الرياضة في مشروع بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل كلمته خلال افتتاح «الأوكتاجون» بتهنئة الشعب المصري على إنجازات المنتخب الوطني، وهو ما وصفه بأنه يحمل دلالة كبيرة على مكانة الرياضة ضمن أولويات الدولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي إلى بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي والفني، وأن الشراكات الاستثمارية أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة القيادة السياسية الرياضة الإنسان المصري المنتخب الوطني

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