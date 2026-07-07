الفراعنة مستعدون.. منتخب مصر يعاين ملعب مرسيدس بنز قبل موقعة الأرجنتين

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب “مرسيدس بنز” بمدينة أتلانتا الأمريكية، الذي يستضيف مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

الاطمئنان على جاهزية الملعب

وجاءت الزيارة في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني قبل المباراة، حيث تم الاطلاع على حالة أرضية الملعب، وغرف الملابس، والمرافق الخاصة بالمنتخب، إلى جانب مراجعة جميع الترتيبات التنظيمية المتعلقة باللقاء، لضمان توفير أفضل الأجواء للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

اللمسات الأخيرة قبل اللقاء

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته المكثفة للمباراة من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي يركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب مراجعة بعض التعليمات التكتيكية الخاصة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

طموح مصري لمواصلة المشوار

ويدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 إثر تخطيه منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في لقاء شهد أداءً قويًا وروحًا قتالية كبيرة من لاعبي الفراعنة، الذين يتطلعون إلى مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

مواجهة قوية على بطاقة العبور

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل قوة المنتخبين وما يمتلكانه من عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق. ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق مفاجأة جديدة والإطاحة بحامل آمال جماهيره، بينما يأمل منتخب الأرجنتين في مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.