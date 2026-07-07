استقرار بعد التراجع.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، سواء الحكومية أو الخاصة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين للتغيرات اليومية في أسعار صرف العملة الأمريكية، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من القطاعات والأسواق.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال مستهل تعاملات اليوم 48.92 جنيه للبيع و48.82 جنيه للشراء، بينما استقرت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى عند مستويات متقاربة، في ظل استمرار الهدوء النسبي في حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

تحظى أسعار الدولار في البنوك المصرية باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع اختلاف طفيف في أسعار البيع والشراء بين بنك وآخر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية لاختيار أفضل سعر عند تنفيذ عمليات الصرف.

وفيما يأتي أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.93 جنيه للبيع، بينما سجل 48.79 جنيه للشراء.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، باعتباره يعكس متوسط حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 48.92 جنيه للبيع، مقابل 48.82 جنيه للشراء.

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة مع بداية كل يوم عمل، بما يواكب حركة سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 48.92 جنيه للبيع، بينما سجل 48.82 جنيه للشراء.

وجاءت أسعار الدولار في بنك مصر متوافقة مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري، مع استقرار ملحوظ في بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.85 جنيه للبيع، و48.75 جنيه للشراء.

ويحرص عملاء البنك على متابعة أسعار الصرف بصورة مستمرة، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي قد تشهدها الأسواق المالية.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.75 جنيه للشراء.

وجاءت الأسعار المعلنة في بنك فيصل عند المستويات نفسها المسجلة في البنك التجاري الدولي خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.93 جنيه للبيع، بينما سجل 48.83 جنيه للشراء.

ويعد بنك قناة السويس من البنوك التي تعلن أسعار العملات بصورة دورية، بما يتيح للعملاء متابعة أحدث أسعار البيع والشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 48.90 جنيه للبيع، مقابل 48.80 جنيه للشراء.

وتعكس الأسعار المعلنة استمرار الاستقرار في سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.85 جنيه للبيع، و48.75 جنيه للشراء.

وتظهر الأسعار المعلنة تقاربًا كبيرًا بين البنوك المختلفة، مع فروق محدودة في أسعار البيع والشراء، وهو ما يمنح العملاء أكثر من خيار عند إجراء المعاملات المصرفية.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

تشير أسعار الدولار المعلنة في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف، مع تقارب واضح بين أسعار البيع والشراء في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس انتظام حركة التداول في بداية التعاملات، مع استمرار متابعة المواطنين والشركات للتحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية.