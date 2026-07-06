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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع.. وأعلى سعر للبيع يسجل 48.93 جنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعه الطفيف خلال تعاملات اليوم، ليستقر عند مستوى 48 جنيهًا، وهو المستوى الذي عاد إليه بعد فترة من التداول أعلى حاجز الـ49 جنيهًا، وسط استمرار التحركات المحدودة في سوق الصرف وترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على سعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار 48.83 جنيه في بنك قناة السويس، فيما بلغ أعلى سعر للبيع 48.93 جنيه. بينما سجل أقل سعر للشراء 48.75 جنيه في كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، وكريدي أجريكول، وبنك الإسكندرية، كما سجلت البنوك نفسها أقل سعر للبيع عند 48.85 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

بنك قناة السويس: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.81 جنيه للشراء، و48.91 جنيه للبيع.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بنك HSBC: 48.804 جنيه للشراء، و48.896 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 48.793 جنيه للشراء، و48.931 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

QNB الأهلي: 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.


 

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