بالمجان ودون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم؛ عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد دالاس بولاية تكساس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

وتنقل مباراة مصر والأرجنتين عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1.

beIN SPORTS MAX 3.

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية).

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية).

beIN 4K HDR للمشتركين الراغبين في متابعة المباراة بأعلى جودة.

كما سيتم إذاعة مباراة الأرجنتين ومصر عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، لتكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مجانًا، وهو ما يمنح ملايين الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

تردد قناة beIN المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن استقبال إحدى أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على عرب سات عبر البيانات التالية:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وينصح المشجعون بضبط أجهزة الاستقبال قبل موعد المباراة بوقت كافٍ لضمان متابعة اللقاء دون انقطاع.

كيف تشاهد مباراة مصر والأرجنتين عبر الإنترنت؟

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر التلفزيون، يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN CONNECT، حيث توفر المنصتان بثًا مباشرًا بجودة عالية، إلى جانب الإعادة الفورية والملخصات والتحليلات الفنية.