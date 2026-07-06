قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يقدم «حلقة رياضية» اليوم من برنامج على مسئوليتي
سعر شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية
النصر السعودي يعلن رحيل بروزوفيتش بعد نهاية عقده
حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال
بالمجان ودون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
كيفية التظلم على مخالفات المرور أونلاين 2026 وخطوات تقديم الطلب
كارثة في السودان.. انهيار منجم ذهب يودي بحياة 15 شخصًا في وادي حلفا
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالمجان ودون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم؛ عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد دالاس بولاية تكساس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

وتنقل مباراة مصر والأرجنتين عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1.

beIN SPORTS MAX 3.

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية).

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية).

beIN 4K HDR للمشتركين الراغبين في متابعة المباراة بأعلى جودة.

كما سيتم إذاعة مباراة الأرجنتين ومصر عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، لتكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مجانًا، وهو ما يمنح ملايين الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

تردد قناة beIN المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن استقبال إحدى أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

نايل سات
التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على عرب سات عبر البيانات التالية:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وينصح المشجعون بضبط أجهزة الاستقبال قبل موعد المباراة بوقت كافٍ لضمان متابعة اللقاء دون انقطاع.

كيف تشاهد مباراة مصر والأرجنتين عبر الإنترنت؟

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر التلفزيون، يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN CONNECT، حيث توفر المنصتان بثًا مباشرًا بجودة عالية، إلى جانب الإعادة الفورية والملخصات والتحليلات الفنية.

أنظار الجماهير المصرية والعربية منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

القارئ الشيخ فتحي قنديل

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ فتحي قنديل | أعلام دولة التلاوة

رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز يحذر: نعمتان قد ترفعانك أو تهويان بك

دار الإفتاء

هل تختلف عدة المرأة المختلعة عن المطلقة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل التكاثر؟

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟

لعشاق الفرنساوي.. أسعار سيتروين سي اليزيه المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد