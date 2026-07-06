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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة إلى عمر مرموش قبل مباراة الأرجنتين

مرموش
مرموش
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى ثقته في المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة، مشيدًا بالروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حافزًا كبيرًا للعيبة كما علق على بطولة كأس العالم، مشيدًا بأداء هالاند، ومعتبرًا أن ما حدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يثير علامات استفهام.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : «هالاند ده يجي 3 متر، جتله الكورة دخلها بدماغه وخلص الماتش، على فكرة النص ساعة الأولى مفيش كورة لمسها، والبرازيل فاكرة نفسها هتاخد كأس العالم، ألعب تاخد كأس العالم، والماتش كان تحفة».

وأضاف : «هالاند في الاحتفالات شايل اتنين على دماغه وماشي بيهم كأنته شايل كرتونة بيض أو كيلو زر، ما شاء الله».

وتابع: «مرموش إنت مش أقل من هالاند، أنت وإمام عاشور، وإمام هيسجل بكرة هدف، ما شاء الله، كلهم رجالة، وصلاح واللعيبة كلهم إن شاء الله يسجلوا بكرة».

واستكمل : «نروح نلعب ربع النهائي ونروح نلعب اللي بعده بعد كده، وعجبني أوي حسام حسن، جامد ما شاء الله عليه».

وأوضح : «كلام الرئيس السيسي دفعة قوية للعيبة، وده جزء من دعم وحافز كبير للمنتخب، دي رسالة قوية جدًا، وكابتن حسام حسن بيتشتغل على هذه الروح وبيشغلهم الأغاني الوطنية لتحفيز اللعيبة».

وأضاف: «واللعيبة كلهم رجالة، وبحيي الكابتن حسام حسن عشان الرجالة يبقوا عارفين إن 110 مليون منتظرين الفرحة، والعالم كله بيتابع المباراة غدًا».

واختتم: «اللي حصل من ترامب مع الفيفا بيثير شكوك، المكسيك خرجت وكندا خرجت، اللي حصل مع بلجيكا عملوا استئناف فقالوا الموضوع قانوني، الموضوع سياسي مش قانوني، بلجيكا ليها مصلحة عشان هي اللي هتلعب، والاتحاد الدولي يقولك بلجيكا ملهاش مصلحة، فأنت كده بتقف قدام طموحات منتخب بلجيكا، وده يدي بلجيكا رد قوي يفوزوا على أمريكا النهارده».

أحمد موسى صدى البلد علي مسئوليتي

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