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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 400 حصان.. مواصفات لاندروفر ديفندر الرياضية

لاندروفر ديفندر 130
لاندروفر ديفندر 130
صبري طلبه

تعد لاندروفر ديفندر واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الفاخر، إذ تجمع بين القدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة ومستوى مرتفع من العملية في الاستخدام. 

ويرجع تاريخ هذا الطراز إلى عام 1983 عندما قدمت لاندروفر أول نسخة من ديفندر، قبل أن تتحول على مدار السنوات إلى واحدة من أكثر السيارات شهرة في فئة الدفع الرباعي.

ومع التطوير المستمر الذي شهدته الأجيال الحديثة، أصبحت ديفندر 130 واحدة ضمن فئات النسخة العريقة، حيث قدمت بتقنيات تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات المتطورة، مع الحفاظ على الهوية التي اشتهرت بها السيارة منذ انطلاقها.

 لاندروفر ديفندر

أبعاد لاندروفر ديفندر 130

تعتمد لاندروفر ديفندر 130 على هيكل كبير، حيث يبلغ طول السيارة 5,098 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,996 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,970 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,022 مم، وتحمل السيارة مجموعة من التجهيزات الخارجية، حيث تأتي مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وجنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

الفئة الأولى تعتمد على محرك تيربو بقوة 300 حصان

تتوفر ديفندر 130 في فئة X-Dynamic SE P300 المزودة بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، ويعمل دون أي نظام هجين، وتبلغ قوة المحرك 300 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى نظام الدفع الكلي.

 لاندروفر ديفندر

وتحقق السيارة سرعة قصوى تبلغ 191 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثوانٍ، مع تسجيل متوسط استهلاك وقود يبلغ 11.7 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 90 لترًا، مع قدرة سحب تصل إلى 3,000 كيلوجرام.

منظومة هجينة خفيفة ترفع القوة إلى 400 حصان

تشمل خيارات ديفندر 130 أيضًا فئة X-Dynamic SE P400 MHEV التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مدعوم بتقنية الهايبرد الخفيف، ما يرفع القوة الإجمالية إلى 400 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 550 نيوتن متر. 

 لاندروفر ديفندر

ويرتبط هذا المحرك أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، مع مدة تسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة إلى 6.6 ثانية، مع الحفاظ على سرعة قصوى تبلغ 191 كيلومترًا في الساعة، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 11.7 كيلومترًا لكل لتر.

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