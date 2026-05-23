وحش الأداء الرياضي.. مواصفات لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

تواصل لاندروفر توسيع حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من خلال نسخة ديفندر X-Dynamic HSE، التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات العملية، بالإضافة إلى جانب كبير من الفخامة، مع محرك سداسي الأسطوانات.

منظومة أداء لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

تعتمد لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE على محرك بنزين تيربو بسعة 3.0 لتر، مكون من 6 أسطوانات، بينما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. وتأتي السيارة بنظام دفع كلي .AWD

لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

ويولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 11.7 كم لكل لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 90 لترًا.

تسارع وأداء لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

تستطيع لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 191 كم/س. وتظهر قدرات السيارة بشكل أوضح مع إمكانية سحب تصل إلى 3,000 كجم.

لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

تصميم أبعاد لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

تعتمد السيارة على تصميم خارجي رياضي من فئة الدفع الرباعي متعددة الاستخدام، ويبلغ طول السيارة 5,098 مم، بينما يصل العرض إلى 1,996 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,970 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,022 مم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 2,636 و2,675 كجم.

لاندروفر ديفندر X-Dynamic HSE

وتأتي السيارة كذلك بجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، بينما حصلت المرايا الجانبية على عدة وظائف تشمل الضبط والطي الكهربائي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة ومؤشرات الانعطاف المدمجة، وبفتحة سقف بانورامية، ومصابيح أمامية ذات مظهر حاد.