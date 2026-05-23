معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

شهدت قضية مقتل الشاب ياسين داخل نادي الجزيرة تطورات بعدما كشفت والدة المتهم بقتل ياسين وعدد من اصدقاء الشاب المقتول والمتهم عن كواليس ما حدث لحظة الواقعة داخل النادي.

وبين رواية أسرة ياسين أشرف التي تؤكد تعرضه للاعتداء، وشهادات شهود العيان المقربين من المتهم الذين وصفوا الواقعة بأنها مشاجرة تطورت بشكل مفاجئ، تواصل جهات التحقيق فحص الملابسات كاملة في انتظار تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث لحسم حقيقة ما جرى داخل مركز شباب الجزيرة.

وفي هذا الصدد، قالت والدة ياسين عبد العزيز عصام"المتهم"، الطرف الثاني في المشاجرة والمتهم بتقل ياسين أشرف، قائلة: " انا بدعي لأم ياسين اشرف ربنا يرحمه ويصبر قلبك.. بس ارجوكم بلاش تتهمو حد بالباطل والولاد اللي حوالين ياسين اشرف بيكذبوا عليكم عشان ميقولوش انهم كانوا يعاكسوا البنات وفضلوا يستفزوا في الولاد وفي ياسين ابني عشان يستعرضوا نفسهم قدام البنات".

وأضافت والدة ياسين عبدالعزيز- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ولما ياسين قالهم امشوا بعيد يلا قام ياسين الله يرحمه نط عليه وحزمه بايده ورجليه خدو ونزل بيه على الأرض عشان يفك ايده من حوالين رقبته لانه كان بيخنقه والولد قام تاني وكمل خناق مع ابني".

وتابعت: "ولما الأمن خدوهم اكتشف ان تليفونه وقع واللي لاقاه كان ولد صاحبهم وبيفتحوا عشان يشوفوا مين صاحب التليفون ياسين اشرف شافه في ايده ياسين اشرف راح عليه وشد منه نضارته ومسك ايده وخد التليفون كل دا وهو بيشتم".

واختتمت: "ويتوعد للولاد تعالوا برا النادي عشان مش هسيبكم خد تليفونه وكان رايح يعتدي على ولد تاني وقع في الأرض حاولوا يسعفوه معرفوش والامن اخدوا وطلبوا ليه الإسعاف ياسين ابني بيدافع عن اخته ياسين ابني مظلوم".

ومن جانبه، قال وائل عبدالعزيز، ابن خالت المتهم: ""أنا ابن خالة المتهم، وكنت متابع اللي حصل وقت الواقعة.. الحقيقة إن ياسين الله يرحمه ماكانش البداية في المشكلة، لأن الموقف بدأ بسبب شاب تاني كان موجود معاه، وهو اللي حصل منه الكلام للبنت.. بعدها أخو البنت اتوجه للشاب ده علشان يعاتبه، وتحول الكلام بينهم لمشادة بسيطة".

وأضاف عبدالعزيز- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "في اللحظة دي، ياسين الله يرحمه تدخل علشان يساند صاحبه، وحصل احتكاك بينه وبين أخو البنت، واتمسكوا في بعض ووقعوا على الأرض سوا.. وبعد ثواني قام ياسين بشكل طبيعي جدا، وكان واقف وبيتحرك عادي، وماكانش باين عليه أي إصابة أو تعب وقتها".

ومن جانبه، قال مازن محمد، صديق الطرفين: "كل الكلام المنتشر غير صحيح.. اللي حصل إن روميساء وقعت بالسكيت، وعمر صاحب ياسين أشرف قال لها: "وقعتي ليه يا حلوة".. فياسين عبدالعزيز راح لعمر وقال له: "إنت بتعاكس أختي؟".. وبعدها حصل شد بينهم.. بعد كده ياسين أشرف تدخل وضرب ياسين عبدالعزيز من الخلف".

وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فحصل بينهم اشتباك، وياسين عبدالعزيز أخذه ووقعوا مع بعض على الأرض في إطار الدفاع عن النفس.. بعدها موبايل ياسين أشرف وقع منه، وكان بيدور عليه، وبعدها وقع على الأرض لوحده بدون ما حد يلمسه، وتوفى".

بينما قالت خلود سالم، ابنة خالت ياسين عبدالعزيز "المتهم": "ربنا يرحم ياسين ويصبر أهله، لكن كل الكلام المنتشر غير صحيح.. ياسين الله يرحمه ماكانش طرف أساسي في المشكلة، والشخص اللي عاكس البنت كان شخص تاني وهو صاحب المرحوم".

وأضافت سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أخو البنت شاف الموقف وراح يكلمه، وحصل بينهم شد.. المرحوم شاف المشكلة من بعيد وراح يدافع عن صاحبه، ومسَك أخو البنت من رقبته من الخلف وضربه ووقعوا هما الاتنين على الأرض، وبعدها قام وكان كويس ومشي بشكل طبيعي".

وتابعت: "بعدها رجع يدور على موبايله اللي كان وقع منه، وكان وقتها الموبايل مع البنت وولد تاني من أصحابهم، وكانوا رايحين يدوهوله، لكن حصلت مشادة تانية بين المرحوم والولد اللي كان معاه الموبايل، وده شخص غير المتهم، ودي نقطة مهمة.. بعد ما أخد موبايله ومشى خطوتين، وقع فجأة على الأرض، وده اللي حصل بالضبط.. كفاية ظلم وكلام غير حقيقي، وربنا يظهر الحقيقة".

واختتمت: "ياسين أشرف الله يرحمه اتدفن.. وابن خالتي تم نقله إلى مؤسسة رعاية الأحداث، ومن المقرر استكمال الإجراءات الخاصة به يوم الخميس القادم بعد إجازة العيد.. وحتى الآن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد، وما زلنا في انتظار ظهوره لمعرفة تفاصيل الحالة بشكل رسمي".

ومن جانبه، قال صلاح فؤاد، صديقهم:"كل الكلام المنتشر كذب، ومافيش ولا كلمة صحيحة.. أنا كنت موجود وقت بداية المشكلة ولحد ما انتهت، واللي بيتقال غير حقيقي.. اللي حصل إن صاحبتي كانت لابسة سكيت ووقعت، وبعدها عمر، زميل ياسين أشرف، عاكسها، فأخوها راح يدافع عنها وحصل بينهم شد.. ياسين أشرف تدخل يدافع عن صاحبه عمر، وخلال الموقف موبايله وقع".

وأضاف فؤاد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "بعدها واحد صاحبنا اسمه ميكو كان بيفتح الموبايل يشوف الخلفية علشان يديهوله، فحصل شد بينه وبين ياسين أشرف، وبعدها الأمن تدخل وأخذهم وانتهى الموضوع.. بعد ما خرجوا كلهم من أوضة الأمن، سمعنا صوت خبطة، ولما بصينا لقينا ياسين أشرف واقع على الأرض بدون نبض. البنت مالهاش علاقة بالموضوع، وكل اللي حصل كان قضاء وقدر، والمكان كله فيه كاميرات مراقبة تقدر توضح الحقيقة كاملة".

ومن جانبه، قال مازن إيهاب، صديقهم: "كل الكلام المنتشر غير صحيح.. ياسين أشرف هو اللي تعدى على ياسين عبدالعزيز لما راح يعاتب الشخص اللي عاكس أخته، وحصل بينهم ضرب.. بعد كده موبايل ياسين أشرف وقع، وبعد ما لقاه وقع على الأرض وتوفى لوحده، وده كان قضاء وقدر".

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة نشبت بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى اعتداء بالضرب، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد، وتم نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها كاملة، وبيان تفاصيل ما حدث داخل مركز الشباب.

والجدير بالذكر، أن روت والدة الشاب "ياسين أشرف" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته داخل مركز شباب الجزيرة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، مؤكدة أن نجلها كان متواجدا برفقة أصدقائه لممارسة كرة القدم، وبعد انتهاء اللعب فوجئوا بشخص يتهمهم بمعاكسة شقيقته، موضحة أن الاتهام لم يكن موجها إلى ياسين نفسه وإنما إلى أحد أصدقائه، وأضافت أن نجلها حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع تطورها، إلا أنه تعرض لضربة قوية أسقطته على الأرض ليرتطم رأسه بالبلاط.

وأكدت الأم رفضها الكامل لما تردد بشأن وجود واقعة تحرش، مشيرة إلى أن تلك الرواية غير صحيحة وتم ترويجها، بحسب قولها، لتبرير التعدي على نجلها والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وأضافت- خلال تصريحات لها، أن ياسين حاول استعادة هاتفه، لكنه تعرض للاعتداء مرة أخرى، قبل أن يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة بعدها متأثرا بإصابته.

وبدأت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة شاب يدعى ياسين أشرف داخل مركز شباب الجزيرة، وذلك بعد تعرضه لإصابة أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الأندية الرياضية بالقاهرة، أسفرت عن إصابة شاب بإصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والفحص اللازم.

وكان لقاء الوداع بين "ياسين" ووالدته قبل مغيب شمس الأربعاء الماضي، حين عاد طالب الإعدادي من الدرس الخصوصي بعد أن اشترى رفقة أصدقائه "ملابس العيد".

وطلب أخير أبداه "ياسين أشرف" من والدته: "قالها أنا رايح النادي ألعب ماتش كورة مع صحابي"، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في غرفته استعدادا لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر لها 4 يونيو المقبل، كغيره من الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك: "كلنا راجعنا المواد وبنذاكر عشان امتحانات 3 إعدادي".