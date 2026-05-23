قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، مشروع تطوير مجزر سوهاج العمومي، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية، جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ.

وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والنائب حازم حمادي عضو مجلس النواب، وممثل جهاز التعمير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل تطوير المجزر، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2020، وتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير، وتقدر مساحة المجزر بحوالي 3550 متر مسطح يحتوي المجزر على صالتين لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف “سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم”.

على مساحة حوالي 1000م، ويحتوي عنبر ذبح المواشي على خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات، ومنطقة الاستلام وصندوقين ذبح بمعدل ذبح 15 20 رأس/ ساعة لكل صندوق وزن من 400 إلى 650 كجم بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150م2 بمعدل 30 ذبح رأس ساعة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه يتم إجراء الكشف البيطري الفني على الذبائح عقب الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم ختمها قبل طرحها بالأسواق.

وذلك إلى جانب وجود ثلاجة مخصصة لحفظ الذبائح بشكل مؤقت لحين توزيعها، مشيرا إلى أنه تم توفير العمالة اللازمة من الأطباء البيطريين والإداريين والعمال.

كما شهد المحافظ عملية ذبح عجل جاموسي، مرورا بمراحل الذبح والتقطيع وصولا إلى التسليم، وشدد محافظ سوهاج على الاهتمام بالعمالة الخاصة بالنظافة على مستوى الـ 25 مجزر بنطاق المحافظة.

والتدريب الجيد للعمالة الفنية على معدات التشغيل لتقليل الكثافات داخل المجازر، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية داخل المجزر، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

والحفاظ على الصحة العامة، ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير منظومة المجازر وتحسين جودة اللحوم المتداولة بالأسواق.