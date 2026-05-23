نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

تحول جاموس نادر في بنغلاديش إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلق عليه مالكه اسم دونالد ترامب بسبب تشابه عرفه الأشقر مع شعر الرئيس الأمريكي.





وشهدت المزرعة الواقعة قرب العاصمة دكا توافد أعداد كبيرة من الزوار والمؤثرين الراغبين في التقاط الصور مع الحيوان الذي أصبح نجمًا محليًا قبل عيد الأضحى.

وأكد مالكه أن الجاموس يتمتع بطباع هادئة ويخضع لعناية خاصة للحفاظ على مظهر عرفه المميز.

كما عبّر عن حزنه لاحتمال ذبحه خلال العيد، مشيرًا إلى أنه اعتنى به لعام كامل وأصبح سببًا في شهرته الواسعة داخل بنغلاديش وعلى منصات التواصل الاجتماعي.



