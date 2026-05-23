زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

يشهد ملف المعاشات خلال الفترة الحالية اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب صرف معاشات شهر يونيو 2026، إلى جانب ترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل، بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوفير سيولة نقدية قبل عيد الأضحى المبارك.

تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رسميًا، عن تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرار يأتي بهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المعيشية قبل عيد الأضحى، خاصة مع زيادة المصروفات خلال موسم العيد.

وأوضح أن الهيئة انتهت من تجهيز جميع منافذ الصرف المختلفة، مع التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تزاحم.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في الأول من يونيو.

ويستفيد من قرار تبكير الصرف نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف توفير السيولة النقدية مبكرًا لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

كما أكدت الهيئة استمرار عمليات الصرف بشكل منتظم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ الدفع الإلكتروني المختلفة.

موعد زيادة المعاشات 2026

يتساءل ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد زيادة المعاشات 2026، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات الجديدة سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وينص القانون على منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية وفقًا لمعدلات التضخم والدراسات الاكتوارية والقدرة المالية لصناديق التأمينات.

موعد صرف الزيادة الجديدة

تبدأ الزيادة الجديدة للمعاشات رسميًا مع صرف معاشات شهر يوليو 2026، حيث سيتم إضافة الزيادة المقررة إلى قيمة المعاش الأساسية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

ورغم أن معاشات يونيو سيتم صرفها بالقيم الحالية دون أي زيادات جديدة، فإن المواطنين يترقبون الإعلان النهائي عن نسبة الزيادة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

كيف يتم تحديد نسبة زيادة المعاشات؟

تعتمد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدة عوامل أساسية عند تحديد نسبة زيادة المعاشات الجديدة، من بينها معدلات التضخم الحالية، والقدرة المالية لصناديق التأمينات، وحجم الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى أعداد المستفيدين من المعاشات.

كما تراعي الهيئة العوائد الاستثمارية لصناديق المعاشات ومعدلات النمو الاقتصادي، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات وضمان استدامة النظام التأميني

