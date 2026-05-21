بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

استعدادات مكثفة من هيئة التأمينات الإجتماعية لسرعة صرف معاشات شهر يونيو 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل موعد عيد الأضحى 2026 وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بسرعة صرف معاشات يونيو تيسيراً على المواطنين وأصحاب المعاشات وتوفير مستحقاتهم خلال فترة العيد الكبير.



معاشات يونيو جاهزة للصرف



وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعداد لموعد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٦ قبل إجازة عيد الأضحى المبارك .

موعد صرف معاشات يونيو

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الأحد المقبل فى صرف معاشات شهر يونيو لـ 11.5 مليون مواطن بتكلفة شهرية 425 مليار جنيه تقريبا .

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.





السيسي يوجّه بسرعة صرف معاشات يونيو

وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو٢٠٢٦ قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل وقنوات متنوعة لصرف معاشات يونيو 2026، بهدف تقليل الزحام على منافذ الصرف التقليدية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك الحكومية والخاصة، والتي يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إليها لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد مخصص.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى والنجوع، والتي تعد من أكثر المنافذ انتشارًا وتيسيرًا للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي.

منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.