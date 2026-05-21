الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان

كشف الصليب الأحمر عن فقدان 8000 شخص منذ بدء الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات السوداني، أن الانشقاقات المتزايدة داخل قوات الدعم السريع في السودان لها ثلاثة أسباب رئيسية “اجتماعية وعسكرية واقتصادية”.

وأوضح أمين اسماعيل خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الانشقاقات جاءت في محاولة للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدعم السريع، مشيراً إلى أن السبب الاقتصادي الرئيسي يكمن في توقف الرواتب وقفل خطوط الإمداد، ما أدى إلى ضعف القوة العسكرية وارتفاع حالات الانشقاق.