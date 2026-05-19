د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

هناك نوع من الرجال يقترب من المرأة بكل ما يملك من دفء واهتمام واحتواء، يفتح لها أبواب الحديث، ويجعلها تشعر أن الأمان ممكن، وأن القرب ليس خطرًا، وأن المشاعر تستطيع أخيرًا أن تجلس دون خوف أو تحفظ.



رجل يتحدث كثيرًا عن الصدق، عن الرغبة في علاقة مختلفة، عن امرأة يفهمها وتفهمه، عن قلب تعب من العلاقات السطحية ويريد شيئًا حقيقيًا هذه المرة.

فتصدقه المرأة.

لا لأنها ساذجة كما يتهمها البعض، بل لأنها تعاملت مع كلماته باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لأفعاله.



هو الذي اقترب أولًا، وهو الذي منحها الإشارات، وهو الذي أزال الحواجز بالتدريج، وهو الذي جعلها تشعر أن التعبير مرحب به، وأن حضورها النفسي مرغوب، وأن عاطفتها لن تُقابل بالسخرية أو البرود.

ثم يحدث التحول.

فجأة يصبح الرجل نفسه منزعجًا من حجم القرب الذي صنعه بيده.



يبدأ في التراجع، في الصمت، في التعامل ببرود، وكأن المرأة ارتكبت خطأ ما لأنها صدّقت المساحة التي فتحها لها.

وهنا تبدأ المرأة في الدوران داخل أكثر أنواع العلاقات إرباكًا.

علاقة لا تعرف فيها ما إذا كانت مطلوبة أم ثقيلة، قريبة أم مزعجة، محبوبة أم مبالغًا في حضورها.

الرجل في هذه الحالة لا يبتعد لأنه لا يريد المرأة دائمًا، بل لأنه غالبًا لا يعرف كيف يتحمل نتائج القرب الحقيقي.



هناك رجال يحبون فكرة العلاقة أكثر من حقيقتها، يحبون الحماس الأول، والانجذاب، والشعور بأن هناك امرأة تهتم بهم، لكنهم يصابون بالارتباك الداخلي بمجرد أن تصبح العلاقة أكثر عمقًا واحتياجًا نفسيًا.

القرب الحقيقي يضع الإنسان أمام نفسه، وليس أمام الطرف الآخر فقط.



يجعله مكشوفًا، مرئيًا، مسؤولًا عاطفيًا، ويطالبه بأن يكون ثابتًا وواضحًا ومتفاعلًا، وهذه أمور ليست سهلة على الجميع مهما بدا عليهم النضج أو الثقة.

بعض الرجال يريدون الحب، لكنهم يخافون من التعلّق.



يريدون الاحتواء، لكنهم يرتبكون من مسؤولية الاحتواء المقابل.

يريدون امرأة قريبة، لكن ليس لدرجة أن ترى ضعفهم الكامل أو فوضاهم النفسية أو تناقضاتهم الداخلية.

لهذا يقتربون بحماس، ثم يتراجعون بذعر غير معلن.

المرأة لا تفهم هذا التناقض بسهولة، لأن طبيعتها العاطفية مختلفة.

هي ترى أن القرب الذي يسمح به الرجل يعني أنه مستعد له فعلًا، وأن فتح المساحات الحميمة نفسيًا يعني أن العلاقة تتحرك نحو الأمان، لا نحو العقاب.

لكن بعض الرجال يفتحون أبوابهم العاطفية بدافع الاحتياج المؤقت، لا بدافع الجاهزية الحقيقية.



يقترب لأنه يشعر بالوحدة، أو لأنه يحتاج دعمًا نفسيًا، أو لأنه يريد أن يشعر بأنه محبوب ومرغوب، ثم بمجرد أن تستقر المرأة داخل حياته عاطفيًا، يبدأ خوفه القديم في الظهور.

الخوف من فقدان المساحة الخاصة.

الخوف من الاعتماد العاطفي.

الخوف من أن يصبح مسؤولًا عن مشاعر شخص آخر.

الخوف من أن يُطلب منه الثبات النفسي والاستمرارية.

وهنا يبدأ الرجل في إرسال إشارات متناقضة تربك المرأة بشدة.

يقترب يومًا ويبتعد أيامًا.



يطلب الاهتمام ثم يختنق منه.



يفتح الحديث ثم يصمت فجأة.



يغضب من برودها إذا انسحبت، وينزعج من قربها إذا اقتربت.

وهذا النوع من العلاقات مرهق نفسيًا أكثر من العلاقات الواضحة حتى لو كانت مؤلمة.

لأن الإنسان يستطيع التعامل مع الرفض الواضح، لكنه ينهار تدريجيًا أمام التذبذب العاطفي المستمر.

فالمرأة هنا لا تعرف أي نسخة تصدّق.

الرجل الحنون الذي اقترب منها أولًا؟

أم الرجل البارد الذي يعاملها الآن وكأن مشاعرها عبء ثقيل؟

ومع الوقت تبدأ المرأة في فقدان توازنها النفسي داخل العلاقة.

ليس لأنها ضعيفة، بل لأن العقل البشري يتأذى جدًا من الرسائل المتناقضة.



الاقتراب ثم الابتعاد، الاحتواء ثم التجاهل، الاهتمام ثم البرود، كلها أمور تجعل المرأة تعيش في حالة ترقب مستمر، وكأنها تحاول طوال الوقت توقع مزاج العلاقة القادم.

الأخطر أن بعض النساء يبدأن في لوم أنفسهن بدل فهم طبيعة المشكلة.

فتخفف المرأة من مشاعرها، ثم من كلامها، ثم من احتياجها، ثم من شخصيتها نفسها، فقط حتى لا يشعر الرجل بالاختناق.

تتحول بالتدريج إلى امرأة تسير بحذر داخل علاقتها، تراجع كلماتها قبل إرسالها، وتفكر كثيرًا قبل أن تعبّر عن اشتياقها أو غضبها أو احتياجها، لأنها لا تعرف أي تصرف قد يدفع الرجل للابتعاد مجددًا.

وهنا تخسر العلاقة أهم شيء فيها:

العفوية والأمان النفسي.

الرجل في داخله غالبًا لا يكون شريرًا كما تتصور المرأة وسط ألمها، لكنه شخص غير متصالح مع احتياجاته العاطفية أصلًا.

يريد القرب ويخاف منه في الوقت نفسه.

يبحث عن الطمأنينة ثم يقلق منها إذا شعر أنها أصبحت عميقة أكثر مما يحتمل.

بعض الرجال تربّوا على أن الاستقلال العاطفي جزء من الرجولة، وأن الاحتياج النفسي للآخرين ضعف يجب السيطرة عليه.



لهذا يشعر بالارتباك إذا وجد نفسه متعلقًا فعلًا بامرأة، فيحاول استعادة شعوره بالسيطرة عبر التراجع أو البرود أو خلق مسافات مفاجئة.

كأن الرجل هنا يقول دون وعي:



“اقتربي… لكن لا تقتربي جدًا.”

والمؤلم أن المرأة تأخذ هذا السلوك بشكل شخصي للغاية.

تظن أنها أصبحت أقل جاذبية، أو أكثر إزعاجًا، أو أن حبها كان زائدًا عن الحد، بينما الحقيقة أحيانًا أن الرجل نفسه غير قادر على تحمّل القرب الصحي والمستقر.

هناك رجال اعتادوا العلاقات غير الآمنة، العلاقات التي تعتمد على المطاردة والقلق والمسافات والشد والجذب.



لذلك يشعرون بالتوتر داخل العلاقة المستقرة، لأن الهدوء العاطفي بالنسبة لهم شعور غير مألوف.

بدل أن يمنحهم الأمان راحة، يمنحهم قلقًا داخليًا غير مفهوم.

فيبدأون دون وعي في خلق التوتر بأنفسهم، عبر الانسحاب أو البرود أو تضخيم المشكلات الصغيرة.

وفي الجهة الأخرى، توجد امرأة تحاول أن تفهم:

كيف يمكن لرجل أن يطلب القرب بهذا الوضوح، ثم يعاقبها لأنها استجابت له؟

وهذا السؤال يترك أثرًا نفسيًا عميقًا داخل المرأة.

لأنه لا يجرح قلبها فقط، بل يربك ثقتها في نفسها وفي طريقة فهمها للحب.

تبدأ في الشك في عاطفتها الطبيعية.

هل كانت قريبة أكثر من اللازم؟

هل تحدثت كثيرًا؟

هل أظهرت اهتمامًا زائدًا؟

هل كان يجب أن تبدو أكثر برودًا حتى يحافظ على تعلقه؟

وهنا تدخل بعض النساء في لعبة مؤذية نفسيًا؛ لعبة التظاهر بعدم الاحتياج.

فتصبح العلاقة ساحة لإخفاء المشاعر بدل التعبير عنها.

كل طرف يحاول أن يبدو أقل تعلقًا حتى لا يخسر توازنه أمام الآخر.

بينما العلاقات الصحية لا تُبنى على هذا الخوف أصلًا.

العلاقة الناضجة ليست علاقة يهرب فيها الرجل كلما شعر بالقرب الحقيقي، وليست علاقة تخاف فيها المرأة من إظهار قلبها حتى لا تُعاقب على صدقها.

الحب الطبيعي لا يجعل الإنسان يشعر بالخجل من احتياجاته الإنسانية البسيطة.

لا يجعل المرأة تشعر أن سؤالًا صغيرًا عن الاهتمام قد يحولها إلى شخص ثقيل.



ولا يجعل الرجل يشعر أن التعبير العاطفي يسلبه حريته أو رجولته.

لكن المشكلة أن كثيرًا من الناس يدخلون العلاقات بقلوب ممتلئة بمخاوف قديمة لم تُشفَ بعد.

فيطلبون الحب وهم خائفون منه، ويقتربون وهم مستعدون للهرب في أي لحظة يشعرون فيها بانكشافهم النفسي.

والنتيجة علاقة متعبة للطرفين.

الرجل يعيش صراعًا بين احتياجه للقرب وخوفه منه، والمرأة تعيش صراعًا بين رغبتها في الحب وخوفها من أن تصبح عبئًا على من تحب.

ومع الوقت، تتحول العلاقة إلى مساحة من الحذر بدل الراحة.

كل كلمة تُحسب، كل تصرف يُفسَّر، وكل لحظة قرب يعقبها قلق من الانسحاب القادم.

المرأة لا تحتاج رجلًا كاملًا نفسيًا، لكنها تحتاج رجلًا واضحًا.

رجلًا لا يفتح الباب ثم يغضب لأنها دخلت.



لا يمنحها الأمان ثم يسحب الأرض من تحت مشاعرها فجأة.

لا يطلب الصدق ثم يعاقبها على صدقها العاطفي.

فالإنسان يستطيع احتمال الرفض الصريح، لكنه يتأذى جدًا من العلاقات التي تجعله يشعر أن طبيعته الإنسانية خطأ يجب الاعتذار عنه.

والمرأة التي تُعاقب باستمرار لأنها أحبّت بصدق، تبدأ تدريجيًا في فقدان قدرتها على العطاء التلقائي.

لا لأنها تغيّرت، بل لأنها تعبت من تحويل قلبها في كل مرة إلى متهم يحاول إثبات براءته.

وفي النهاية، أكثر العلاقات أمانًا ليست العلاقات التي يخلو فيها الطرفان من الخوف، بل العلاقات التي لا يستخدم فيها أحد خوفه كسلاح يجرح به الشخص الذي اقترب منه بحب وثقة وصدق.