اتصال هاتفي من قداسة البابا تواضروس بفضيلة الإمام الأكبر للتهنئة بعيد الأضحى

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالاً هاتفيًّا مساء اليوم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

التهنئة بعيد الأضحى

عبر قداسته خلال الاتصال عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته بأن تكون أيام العيد مليئة بالود والتآخي، مصحوبة بالسلام والرضا وكل المعاني الطيبة.

وكان شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، جانبًا من الاجتماع السنوي لكهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

ألقى قداسته كلمة مناسبة لخدمتهم، وشجعهم على المزيد من الاهتمام بالأسر التي يخدمونها، مع ضرورة تطوير أدوات وآليات الخدمة بما يسهم في تنمية حياتهم وتحسين ظروفهم.

وقدم القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، الشكر لقداسة البابا على دعمه الدائم وبعدة أشكال هذه الخدمة التي لها الأولوية في خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.